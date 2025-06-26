高市府祝好孕 攜手10廟宇7/1送金鏟子

高雄市民政局攜手十大廟宇，將於七月一日麒麟日發送金鏟子禮盒祝好孕。（記者陳文嬋攝）

2025/06/26 05:30

「麒麟日」催生育 將發送3650份禮盒 都經註生娘娘加持

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市民政局攜手十大廟宇，將於七月一日宜求子的「麒麟日」，發送三六五○份金鏟子禮盒鼓勵民眾生育，取諧音「緊產子」快生子意思，每支金鏟子經過註生娘娘加持，附有證書，祝福民眾「好孕連連」。

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今年前5月結婚及出生率 雙降

根據統計，高雄市前五月結婚新人有五七四九對、結婚率二．一一％，低於去年同期六六五三對、結婚率二．四三％；今年前五月出生人數五三四七人、出生率下探至一．九六％，也比去年同期出生率二．二五％低。

民政局選定七月一日在農民曆上是「麒麟日」，民間信仰麒麟為祥瑞之獸，「麒麟日」是特殊吉日，象徵吉運臨門、子嗣昌盛，求子必得貴子，結合十間奉祀註生娘娘廟宇，包括鳳山區龍山寺及雙慈殿、高雄關帝廟、三鳳宮、旗山天后宮等，推出「金鏟子祝好孕」活動，將發送三六五○份金鏟子禮盒，數量有限。

諧音「緊產子」 祝早生貴子

民政局表示，「鏟子」諧音「產子」，「金鏟子」象徵庇佑「緊生囝仔」，金鏟子尺寸蘊含添丁吉數，金鏟子正面鑲孕字，象徵好孕，背面鐫以彩帶高，兩字合一即「高孕」、「孕高」，外盒設計麒麟送子圖，皆蘊含「助孕帶財」寓意，經過廟宇的註生娘娘加持，並附上證書。

民政局攜手廟宇發送金鏟子，鼓勵民眾生育，在註生娘娘祝福下，夫妻孕育子女可望美夢成真，發放金鏟子的十大廟宇清冊，可洽民政局戶籍行政科。

民政局長閻青智表示，養兒育女是增進家庭幸福快樂指標，現在年輕人晚婚、工作及生活壓力大，不易受孕，市府關懷尚未生育子女夫妻，舉辦「金鏟子祝好孕」活動獲回響，今年與十大廟宇合作，盼促進人口成長，市府同時持續強化育兒措施，包括生育津貼、托育補助、公共托育等，提供健全育兒環境。

高雄市民政局將發送3650份金鏟子禮盒，鼓勵民眾生育。（記者陳文嬋攝）

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