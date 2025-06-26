宜蘭急難救助金 7月研擬提高

2025/06/26 05:30

目前2千至4千元 13年未調整 礁溪公所提案修正為2千至1萬元

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣各鄉鎮市公所辦理民眾申請急難救助金，符合資格者每筆核發二千至四千元，近幾年因通貨膨脹，礁溪鄉公所認為救助金十三年未調整，已不敷使用。縣府社會處回應，七月將邀集各單位研商，擬修正調高救助額度，符合實際需求。

請繼續往下閱讀...

社會處︰開會蒐集各方意見

針對宜蘭縣民急難救助，縣府訂定實施要點，二○一二年修正發布施行，急難事件視發生情況，由鄉鎮市公所核發急難救助金二千至四千元。不過，礁溪鄉公所在宜蘭縣擴大縣務會議中提案調高。

礁溪鄉公所表示，要點實施至今已十三年，疾病住院醫藥費用跟著物價調漲，民眾生病住院醫藥費、手術費、照護費所需金額龐大，建議縣府修正急難救助金額度為二千至一萬元。

縣府社會處長林蒼蔡說，為爭取救助時效，縣府預撥救助周轉金給縣內鄉鎮市公所核發，依要點每筆核發救助金額二千至四千元，其中縣府負擔七十％、鄉鎮市公所自籌卅％，救助金額多年未調整，七月將開會討論蒐集各方意見，朝修正調高救助額度努力，讓急難救助機制更符合需求。

縣府︰衛福部急難紓困可運用

林蒼蔡強調，衛福部提供強化社會安全網急難紓困實施方案，請各公所評估運用，急難紓困實施方案採速審速發，只要三個工作天，且救助金額由中央核發，經審查符合者每案核發一萬元至三萬元。

有關遭逢急難變故民眾，宜蘭現行救助機制，第一關先由鄉鎮市公所審查申請案，通過後核發每案二千元至四千元，如果還有需求，可轉報縣府再予救助三千至二萬元，若評估仍需救助，會提報衛福部，符合資格者核發一萬元至三萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法