新店蔡金木宅列暫定古蹟 暫緩拆除

雖然蔡金木宅列暫定古蹟暫緩拆除，但群眾昨晚仍參加晚會表達支持。 （記者翁聿煌攝）

2025/06/26 05:30

〔記者翁聿煌、陳奕劭／新北報導〕新北市新店區蔡金木宅被認定佔用水利地，法院行政執行處原訂廿六日強制拆除出現轉折，現任屋主賴碧珍廿三日以建物所有權人申請登錄文化資產，市府文化局昨天將蔡宅列為暫定古蹟，將於六個月內完成現勘及文資審議程序，行政執行處也決定暫緩拆屋。

賴碧珍表示，尚未收到緩拆通知，危機還沒解除。昨晚七點她在老宅前舉辦「守護民主、守護老宅，讓光不滅」活動，上百位關心蔡宅存續的民眾到場聽取學者及民代演講，盼守護蔡金木老宅，並聲援賴碧珍擁有繼續居住的權利。

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蔡金木住宅日治時期建在新店瑠公圳公有土地上，賴碧珍與外婆陳罔市一家四代居住於此七十多年，他們曾想向農田水利會購買土地但未獲同意，後來水利會將土地賣給建商，建商多年來要求賴碧珍搬遷遭拒，雙方對簿公堂，法院判決賴碧珍應拆屋還地，行政執行處原定廿六日清晨六點半派員強制執行，因新北市文化局將蔡宅暫列古蹟，事情出現轉圜空間。

文化局說明，先前曾就該建物進行文化資產審查，因條件不符，未列入歷史建物，但現居人賴碧珍廿三日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人申請登錄文化資產，依法將蔡宅列為暫定古蹟，將於六個月內完成現勘及文資審議程序，審慎評估是否具備登錄為古蹟或歷史建築價值。

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