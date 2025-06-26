烏來將評估路網 爭取幸福巴士

新北市議員馬見要求市府儘速導入DRTS系統，解決原鄉烏來長者通勤困境。（記者羅國嘉攝）

2025/06/26 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕市議員馬見昨在議會質詢時表示，交通部二○一六年推動「偏鄉需求反應式公共運輸（DRTS）」，包含幸福巴士與幸福小黃，已在全台六十五個偏鄉地區實施，但烏來區仍是一片空白。要求市府儘速導入DRTS系統，解決原鄉長者通勤困境。市長侯友宜表示，將請交通局與烏來公所評估路網，全力爭取中央補助。

馬見指出，新北市已開設一三四條新巴士與十八條幸福巴士路線，唯烏來既無幸福巴士也沒幸福小黃，彷彿是被遺忘的空白角落。烏來全區目前兩條公車路線，每天各三班，錯過一班就要等數小時。他希望市府應正視原鄉交通需求，針對通勤、就醫需求，設計可行的DRTS路網。

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交通局長鍾鳴時表示，烏來區公所曾向公路總局申請幸福巴士計畫，但地方運輸產業配合度不足而終止；侯友宜強調，市府將重新盤點需求，積極向原民會、交通部爭取相關補助。

馬見並指出，住宅法上路後，新北首座專為原住民族群量身打造的南園段社會住宅，至今未實質動工，質疑因規劃戶數及預算大幅縮減？並建議該社宅打造原民特色公共空間、強化交通與醫療能量措施；侯友宜表示支持。

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