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    新莊國泰國小現址 評估設公幼

    議員陳世軒建議市府將遷校後的新莊國泰國小現址活化，規劃為旗艦型幼兒園。（教育局提供）

    議員陳世軒建議市府將遷校後的新莊國泰國小現址活化，規劃為旗艦型幼兒園。（教育局提供）

    2025/06/26 05:30

    2031年將遷入塭仔圳市地重劃區 現址82％劃為公園用地

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員陳世軒昨天在市政總質詢表示，新莊區公立幼兒園資源供需失調，建議市府將預計遷校的國泰國小現址，未來活化為旗艦型幼兒園；新莊中港國小僅有風雨操場，呼籲市府規劃建置室內體育館，並評估附設地下停車場，紓解校區與周邊停車壓力。市長侯友宜責成相關單位評估。

    重劃案開發後 預估新增10萬人

    陳世軒說，新莊區三至五歲學齡幼童約九四九五人，公幼僅有三四○三個名額，供給佔比約卅五％，許多家長只能將孩子轉送私立或跨區就讀，未來塭仔圳市地重劃案開發後，預估新增十萬人口，公幼需求只會更緊繃。

    現有3棟校舍 議員籲設幼兒園

    他表示，國泰國小校地面積約一千五百坪，鄰近捷運輔大站，該校預計二○三一年遷入塭仔圳重劃區，舊址八十二％將劃為公園用地，依法可做多目標使用，地政局評估現有三棟校舍無安全疑慮，可依照幼兒園需求整修，盼市府展開可行性評估，避免土地和建物閒置。

    侯友宜回應，做公幼或公共托育皆可考慮，會尋覓合適地點興建旗艦型幼兒園，責成教育局、地政局儘速評估，若可行，屆時遷校可順利銜接。

    中港國小也將衡量蓋室內體育館

    陳世軒提到，新莊僅剩六間國小無室內體育館，其中包含師生規模近二千人的中港國小，建議市府改建室內體育館與附設地下化停車場，滿足學童運動和周邊社區停車需求；侯友宜允諾評估。

    另外，新北市義消人數共三八八○人，分別有救災義消、救護義消、防宣義消，平均每人每年協勤約八十九．三小時。市議員蔡錦賢昨質詢指出，新北義交的協勤費自明年起，由每小時二百元調高到二三○元，調幅十五％，但協勤救災費每小時仍僅有一五○元，盼同步調整。侯友宜允諾每小時調高至一七五元，預計明年公布實施。

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