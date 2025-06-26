機捷增三重A2a、A5a站 交部：有困難

捷運機場線預計新增A2a站跟A5a站。（擷取自新北捷運局網站）

2025/06/26 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員李翁月娥昨日在議會質詢時批評，三重機場捷運A2a、A5a站自二○一七年辦理地方說明會以來，過了八年卻遲無進度，質問市府到底做不做？捷運局長李政安表示，市府會持續關注桃園市檢討評估結果，若確有系統更新計畫，將一併爭取A2a及A5a增站計畫納入推動。

牽涉新舊號誌系統銜接

李翁月娥指出，三重人口密集，交通需求強烈，現在站體已經預留，卻放著不做，質問侯友宜到底做不做？

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市長侯友宜指出，機場捷運A2a、A5a兩站增站因涉及新舊號誌系統銜接有安全疑慮，考量整體效益認為有待評估，加上機場捷運的機電系統若要更新，須等交通部釐清工期與規劃方向。他呼籲中央應儘快針對設站必要性與可行性做出決定，「至少給個時間表，不能永遠拖著。」

李政安則說，交通部於二○二四年三月十一日函覆市府，認為現階段推動增站實務上有困難。目前機場捷運在疫情後加上TPASS實施後，運量提升再加上機場捷運延伸中壢案，桃園市政府已在評估增加車輛購置及因應整合與更新號誌系統，市府會持續關注桃園市檢討評估結果，若有系統更新計畫，將一併爭取A2a及A5a增站計畫納入推動。

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