淡海輕軌二期 河岸方案將再修正

淡海輕軌二期路廊朝河岸方案推動，但地方仍有不同意見，捷運局將再修正。圖為完工示意圖。（捷運局提供）

2025/06/26 05:30

部分商家指距店鋪太近 盼往河岸邊移動 捷運局允持續溝通

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動淡海輕軌二期建設計畫，原本規劃行經淡水老街，引起地方強烈反彈，二○二○年改為河岸方案推動，今年四月第十一次提報交通部審查，近日遭退件。新北市捷運工程局表示，部分商家認為輕軌路廊距離店鋪太近，恐影響交通動線與車輛出入，將研議修正方案，與民眾持續溝通。

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市府捷運工程局局長李政安昨天在市政會議報告指出，新北捷運「七線齊發」，包含三鶯線已上線測試，力拚年底完工、明年通車；萬大中和線首列車運抵，隧道全部貫通；土城樹林線今年四月由新北接手自建，其中CQ880B標昨天上網招標；環狀線南北環段在新北境內全面啟動；汐東線今年三月開工；基隆捷運基北同步辦理高架段設計，土木建築工程分段發包；淡海輕軌二期先期工程已於六月開工，優先施作淡江大橋路口軌道，降低交通衝擊。

6/4交部第11次退件 要求補充意見

他說，行政院二○一三年二月核定「淡海輕軌運輸系統計畫」綜合規劃報告，第二期路網原本規劃行經淡水老街，但地方對交通動線有疑慮，二○二○年四月廿七日決議朝河岸方案推動，同年十月卅日第一次提報交通部審議，今年四月廿一日第十一次提報，交通部六月四日退件，要求補充意見。

往河岸邊移動 涉及河川治理與防洪

捷運局說明，地方民意反映，輕軌行經路廊距離河岸商店僅五到七公尺，擔心影響人潮與車流動線，妨礙行人通行，商家車輛進出和卸貨也不方便，希望路線往河岸邊移動。

將檢討法規 研議高灘地拓寬可行性

捷運局表示，現有方案已召開地方說明會，與多數民眾取得共識，對於路線調整，由於捷運落墩處涉及河川治理與防洪，將和經濟部水利署第十河川分署討論，研議高灘地拓寬工程的可行性，並檢討法規，持續與地方溝通，研議合適方案再修正報告。

二期長3.3公里 興建6座平面車站

捷運局補充，淡海輕軌二期全長三．三公里，自漁人碼頭站經金色水岸至捷運淡水站，興建六座平面車站，預計二○三○年完工；二期增設V26淡水漁人碼頭站，未來V21淡水站可經由V26A站直達淡海新市鎮的V11崁頂站。

另外，萬大中和線第二期土城樹林線高架段CQ880B標工程，遭遇缺工缺料、營建及人力成本上漲等困境，歷經三次流標，預算從原有一一八億元增加至一四七．三億元，希望提高廠商誘因，昨天再度上網招標，預計八月開標。

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