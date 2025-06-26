苗栗市民廣場戲水區 明起開放至8月底

2025/06/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為提供民眾夏日消暑好去處，苗栗市公所將自廿七日至八月卅一日啟用市民廣場戲水區噴水設施，開放時間為每週二至週日下午四點至晚間八點，週一則進行保養與清潔維護，確保水質衛生與使用安全。

每週一保養、清潔維護不開放

市公所表示，戲水區設施豐富多樣，包括親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕櫚樹戲水組、魔術跳泉與地雷區等，搭配絢麗燈光效果，打造視覺與聽覺兼具的清涼空間，適合親子一同享受戲水樂趣。

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27、28日連2天 舉辦星光親水夜

為炒熱活動氣氛，市公所在開放前兩晚舉辦「星光親水夜」系列活動。六月廿七日「青春戲水夜」將邀請縣內國高中學生社團帶來熱力四射的勁歌熱舞，並由嘉盛社區發展協會舉辦「粄條DIY」體驗活動；六月廿八日「仲夏夜晚會」邀請在地社區及社團接力演出，並由文聖社區發展協會舉辦「龍鬚糖DIY」活動。此外，優樂合唱團也將於兩晚演出，帶來夏夜音樂饗宴。

市長余文忠歡迎市民攜家帶眷前往同樂，並提醒家長與小朋友務必遵守戲水相關規定，配合現場工作人員指引，共同維護戲水環境，讓每位使用者都能安心、安全地享受涼爽時光。他也鼓勵企業與社團於週末認養場地，舉辦親子活動或主題日，共創多元豐富的市民廣場夏日體驗。

公所表示，「星光親水夜」系列活動獲金樹營造公司支持，贊助廿萬元園遊券，將於活動現場發放給民眾，每人限領一次，每份面額一百元，數量有限，發完為止。活動期間，市民廣場右側路段將開放單側停車，請民眾留意周邊機關出入口，避免影響交通動線。

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