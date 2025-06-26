屏縣27家專業單位 提供長照指導

2025/06/26 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為指導長者學習自我照顧能力，也協助照顧者學習照護技巧，減輕壓力，屏東縣政府長期照護處與廿七家特約專業服務單位合作，為全縣三十三鄉鎮市民眾提供專業照護指導。

七十一歲的蔡阿嬤住萬丹鄉，患有糖尿病、高血壓及心臟病，多次進出醫院，身體功能逐漸衰退，長期臥床的她日常生活需仰賴家人照料，申請長照專業服務兩個月後，蔡阿嬤成功移除氣切與鼻胃管並且能開口說話、進食及自行起身坐於床邊、使用助行器行走到家門外，看著曾經臥床的長輩一步步走來，家人的心就像陽光灑進窗內，瞬間充滿了希望與感動。

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七十四歲住長治鄉的白阿嬤，患有糖尿病、心臟疾病及類風濕性關節炎等慢性疾病，多次住院手術治療，身體機能衰退後僅能臥床，經申請長照專業服務，專業醫事人員進入家中指導白阿嬤及長子使用輔具、教導床上翻身、轉移位技巧及沐浴前後的清潔衛教，白阿嬤能自床上坐起在庭院中自行用餐與鄰居交流。

屏東縣政府長期照護處表示，這些看似平凡的照顧故事背後，其實是專業醫事人員的細心指導加上長者與家屬的信任與配合所累積，實踐在地老化、自我照顧的精神。長照不只是照顧，更希望協助被照顧者盡可能恢復生活能力。民眾若需長照服務需求，可撥打長照專線「一九六六」洽詢。

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