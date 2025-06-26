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    林景文40年心血 科博館展恆春化石

    恆春化石達人林景文，收集的化石首次進駐科博館展出。（林景文提供）

    恆春化石達人林景文，收集的化石首次進駐科博館展出。（林景文提供）

    2025/06/26 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春化石達人林景文，四十年來在恆春半島搶救超過五萬件化石「國家寶藏」，堪稱台灣化石蒐藏第一人。如今迎來首次進駐台中自然科學博物館（簡稱科博館）展出的機會。從猛獁象骨骼到罕見魚類化石，林景文的龐大蒐藏宛如百萬年地質縮影，明日登場的「鯨掘」展覽將讓國人一窺恆春半島的前世今生，他也強調，希望這些化石能在出土的恆春半島找到永遠的家

    他拿小石鎚搶救逾五萬件「國家寶藏」

    「化石會找人，我只是幫它們回家。」林景文站在展場，凝視著模擬恆春地貌的場景，背景巨幅畫面呈現石灰岩山脈與四溝溪流，他從年輕投入化石採集，每逢颱風後，他帶著小石鎚走訪頭溝溪、四溝溪，搶救被沖刷出的化石母岩。看著展場模擬溪流地形，滿滿的化石標本正是他多年心血，豐富性連中研院學者都驚嘆其珍稀。

    林景文曾創辦「蓬萊化石館」展出藏品獲「林館長」美名。近年，科博館在恆春發現完整鯨魚骨骼，點燃化石熱潮。科博館展場設計以恆春地貌為靈感，溪流模型環繞展品，象徵大自然孕育化石的過程，展示恆春五百萬年馬鞍山層至十萬年四溝層的地質演化，搭配林景文將這些「國家寶藏」首次搬上國立舞台，展現百萬年生態奇觀。

    林景文表示，搶救化石仍是他終身使命，未來仍將走遍山野，繼續這份初衷，盼這些寶藏能在恆春半島有永久的家，他願無償提供展出，讓後代感受恆春地質歷史的震撼與感動。

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