屏縣死亡車禍增 無照、高齡添風險

為加強長者夜間交通安全，屏東縣府發送反光背心。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/06/26 05:30

5月A1類死亡14人 連續四個月呈現上升趨勢 65歲以上占比36%

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣五月A1類（指造成人員當場或二十四小時內死亡）交通事故死亡人數十四人，連續四個月呈現上升趨勢，顯示交通風險持續升溫，事故型態以自撞與無照駕駛各占五成，六十五歲以上高齡者占死亡人數三十六％，顯示無照上路與高齡風險已成為當前道路交通安全管理的兩大關鍵挑戰，屏東縣長周春米於道安聯席會報中，要求相關單位全面強化道路安全防制作為。

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發送反光背心 加強長者夜間安全

屏東縣最新交通事故統計資料指出，今年A1類死亡車禍造成的死亡人數一月六人、二月九人、三月十一人、四月十三人、五月十四人，連續四個月上升；分析五月．除較去年同期增加十一人．事故型態以自撞和無照駕駛為主，占比各為五成，六十五歲以上高齡者死亡五人占比三十六％，六月至今死亡車禍造成五人死亡，自撞與自摔各有一件。

屏東縣府交通旅遊處表示，目前已針對不同用路族群，推動全面性的交通安全宣導，對於高齡者部分，除持續安排「路老師」深入社區下鄉宣導、發送危險路口簡訊外，也為加強長者夜間安全發送反光背心，提高長者夜間能見度與行走安全及推動高齡換照。針對機車族群則特別強調「安全駕駛藥注意、不闖紅燈、不超速、勿疲勞駕駛」等守則，期盼透過多面向、分齡化策略，打造更安全的交通環境。

警察局同步啟動大型車違規稽查

為強化執法防制，警察局也同步啟動大型車違規專案稽查，重點項目包含超速、違規變換車道、闖紅燈、不依標誌標線行駛、車體結構變更、貨物未妥善固定，以及酒駕與疲勞駕駛等。統計顯示，今年一至五月，大型貨車主責事故共發生七十三件，造成兩人死亡、八十六人受傷。警方提醒，民眾行車時應遠離大型車內輪差與視野死角，切勿於其轉彎時強行超車或緊鄰行駛。

縣府再次提醒，七月將針對「路口未停讓」加強執法，呼籲駕駛人行經無號誌或閃光號誌路口時，應主動減速並禮讓幹道車輛，轉彎時也應隨時留意周邊行人與車流狀況。

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