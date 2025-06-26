材質反光刺眼 台東火車站藝術品「銀盔」蓋黑網

台鐵昨天將銀盔覆以黑網，防止刺眼。（民眾提供）

2025/06/26 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕位於台東火車站前廣場的大型公共藝術「銀盔」，因材質反光造成民眾不適，經過數年來的陳情，昨終於蓋上黑網。陳情民眾表示家人長期受光害影響，不得不就醫看診。

陳情民眾指家人受光害就醫

銀盔於二○一八年設置完成，高八．七公尺、直徑十一公尺，由義大利藝術家馬可．卡薩格蘭與在地藝術家林新羽共同創作，靈感源自蘭嶼達悟族的傳統銀盔，象徵族人與大海、自然之間的緊密連結。原本簽約可擺設五年，當時未設退場機制，約滿時、不知擺到哪，又想在其外噴漆減少反光，但擔心遭藝術家抗議，才按原樣擺放迄今，未來將待植樹後撤去黑網。

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創作靈感源自達悟族 2018年設置

銀盔設置初期因其外型成為台東矚目造景，但刺眼問題也跟著存在數年，近期民眾與地方單位、鐵路局協調數次，本打算「把銀盔埋在樹林中」，待春季在其外移植一圈樹，民眾不滿耗時過久，再度陳情，二十四日協調會，當時承辦銀盔的工程公司願負責出資蓋布才平息民怨。

短期評估增設遮光板 長期擬種樹

台鐵二十五日早上派員於現場進行應急處理，暫時以黑網覆蓋作品表面，以降低陽光直射所造成的反射。站方強調，短期內將評估增設遮光板或持續使用黑網遮蔽；長期規劃方面，則以種植高大樹木做為根本解決之道，期望透過自然遮蔭方式，減輕日照造成的光害影響，同時維護作品完整性與居民的生活品質。

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