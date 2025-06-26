搭「台灣好行」遊阿里山 抽東京機票

民眾即日起搭台灣好行上嘉義縣阿里山、太平、瑞里等風景區遊玩，可抽大獎。（阿里山國家風景區管理處提供）

2025/06/26 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕夏天上山避暑，阿里山國家風景區管理處自昨日起到九月廿四日推出「樂遊阿里山，『搭好行』獎不停」抽獎活動，邀請民眾搭乘「台灣好行公車︱阿里山線、瑞里線及太平線」樂遊阿里山，還有機會抽中最大獎「中華航空台北︱東京雙人來回機票」。

3路線搭乘一次就獲一次抽獎機會

阿管處長黃怡平表示，阿里山獲「紐約時報」評選為二○二五年全球最值得造訪五十二處景點的第十九名，也是台灣唯一上榜的旅遊目的地；阿里山擁有豐富自然生態、人文資源及遊憩景點，搭乘台灣好行公車暢遊阿里山，還有機會抽中大獎。

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此次活動鼓勵民眾以電子票證（如悠遊卡、一卡通、icash等）、全家便利商店所取車票或阿里山EASY GO優惠套票搭乘台灣好行路線，並完成簡單線上登錄與問卷，即可參加抽獎。活動期間將舉辦三次抽獎，旅客每搭乘一次就獲得一次抽獎機會，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎，最大獎項「中華航空台北︱東京雙人來回機票」。

瑞里社區發展協會理事長許永暲說，夏季平地氣溫高達攝氏卅三、卅四度，歡迎遊客到瑞里旅遊避暑喝咖啡與品茗，順道一遊圓潭自然生態園區、雲潭瀑布、蝙蝠洞、青年嶺等步道景點，消暑又健身。

阿里山賓館總經理王覺非說，台灣好行阿里山線終點站在阿里山國家森林遊樂區，歡迎遊客在暑假期間搭乘大眾運輸，以綠色旅行的步調，暢遊阿里山的夏日美景。

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