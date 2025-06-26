多元教學 嘉縣2實驗小學新生增加

溪口鄉柴林國小轉型實驗學校一年，今年新生人數倍增。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/26 05:30

美林國小12位小一生報到 柴林國小10位 4人來自非學區

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕少子化浪潮下，嘉義縣有實驗小學在新學年度招生逆勢增長，其中溪口鄉兩所公辦公營實驗小學異軍突起。美林國小轉型實驗小學邁入第七個年頭，今年畢業生僅一位，新學年度則迎來十二位新生，其中只有兩位為學區孩子；柴林國小這學年度才核定為實驗小學，新學年度迎來十位新生，較去年整整多出一倍。

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少子化 6校新生數掛零

縣府教育處表示，截至三月廿日戶政資料顯示，全縣設籍小一新生數二五六三人，經統計各校新生報到數合計二三八八人，報到率約九成三。

學生數減少，衝擊招生情況。經統計，全縣有六所小學新生數掛零，包括鹿草鄉竹園、中埔鄉大有、竹崎鄉光華、梅山鄉太平、仁和國小太和分校、阿里山鄉豐山實驗教育學校。此外，新學年度只收到兩名新生的番路鄉大湖國小，因學生數仍維持七人，因學生數不足，將併入民和國小變大湖分校。

相較於山區的豐山實驗教育學校連兩年都未招到小一新生，平地偏遠的實驗小學溪口鄉美林國小、柴林國小招生逆勢增長，在少子化的浪潮中異軍突起。

強調思考手作 家長肯定

美林國小校長張志郎說，七年前轉型實驗學校時，家長接受度不高，招生不順利，今年畢業生只有一位，但學校強調學生思考與手作，設計學習策略課程，受到家長肯定，目前五年級有七位學生，一到四年級都超過十位，學生總數五十八位，學區孩子只有廿多位，顯示實驗教育發展愈來愈蓬勃。

柴林國小校長翁若溱說，這學年度始轉型實驗學校，多元豐富的教學方式，激發小朋友學習能力，今年五月代表台灣到美國參加世界機器人大賽勇奪冠軍，獲家長肯定；新年度迎來十位新生較去年多出一倍，其中四位是非學區的孩子。

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