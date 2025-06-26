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    雲林布袋戲劇本創作徵件 首獎30萬

    雲林縣府今年推動三大偶戲旗艦計畫，首波劇本創作徵件。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府今年推動三大偶戲旗艦計畫，首波劇本創作徵件。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/26 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為深化布袋戲藝術扎根傳承與創新融合，雲縣府啟動三大偶戲旗艦計畫，包括劇本創作、節目製作、經典劇目巡演，首波劇本創作徵件即日起登場，總獎金六十五萬元，歡迎對劇本創作有興趣民眾踴躍投件，沒有年紀限制，也不限主題、形式。

    雲林是布袋戲的故鄉，立案的布袋戲演藝團隊超過上百團，多年來縣府在中央補助下推動布袋戲傳承與扎根工作，縣府文化觀光處統計，全縣有七、八十所學校、超過萬名學生學習布袋戲，今年進一步推動三大旗艦計畫，聚焦在劇本創作、旗艦節目製作及經典劇目巡演。

    文觀處指出，旗艦計畫首先登場為劇本創作徵件，希望透過公開徵件活動廣邀全國優秀創作者參與，徵求兼具創新思維與藝術厚度的優質劇本，後續將以入選劇本為基礎，進一步辦理團隊徵選，推動旗艦節目製作及經典劇目巡演，再結合重要藝文活動與大型展演平台發表，期待以創新形式展現布袋戲多元風貌與時代生命力，為傳統藝術注入新世代的創意。

    文觀處指出，劇本創作徵件不限個人、政府立案演藝團體或依法設立登記之公司行號報名，也沒有年齡或背景門檻，只要對布袋戲創作懷抱熱情與想像力者都可投件，徵件主題不拘，表現形式不限，鼓勵以劇場巡演、創新主題與跨域合作為亮點，徵件時間即日起至十月十五日，第一名獎金卅萬元、第二名十五萬元、第三名十萬元、佳作取兩名各五萬元，簡章及報名方式可上文觀處官網查詢。

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