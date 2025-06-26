傳承180年 口湖牽水狀 7月1日登場

藝師王登科指導國小學童糊水狀。（記者黃淑莉攝）

2025/06/26 05:30

傳統科儀連2天 6/28由九天民俗技藝團演出牽水狀典故

.〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「口湖牽水狀」將於七月一日、二日登場，今年適逢一八○週年，除有傳統祭祀、牽水狀科儀，還有九天民俗技藝團、黃世志布袋戲團與崇文國小等，與牽水狀典故有關的創作演出。

請繼續往下閱讀...

農曆六月七、八日辦祭儀安撫亡魂

口湖牽水狀源於清道光廿五年（一八四五年）一場暴雨，奪走口湖、四湖沿海數千人性命，事件後地方每年農曆六月七、八日舉辦牽水狀儀式安撫亡魂並祈求地方平安，這項民俗二○○七年登錄為雲林縣民俗、二○一○年登錄為國家重要民俗，二○二三年增列「金湖萬善爺廟管理委員會」、「蚶寮萬善祠管理委員會」及「下寮仔萬善爺廟管理委員會」為保存者。

昨天記者會由布袋戲大師黃世志指導崇文國小演出牽水狀布袋，為今年一八○週年牽水狀活動拉開序幕，現場還有藝師王登科現場指導國小學童糊水狀。

狀有三層 各代表天界、地界和水廟

王登科說，狀是長形、雙圓筒的竹紮紙糊法器，共有三層，上層代表天界、中層是地界、下層為水廟，每層貼的圖像不同，狀上會寫上祖先的姓名，牽水狀就是藉由轉動狀協助亡靈脫離水難前往仙界，每個圖像都有相互對應，不能亂貼。

張麗善表示，牽水狀祭典每年由三間廟宇共同主辦，有挑飯擔祭祖靈、放水燈、排狀、起狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會及萬人塚點燈等儀式，透過這樣的民俗活動緬懷追思先人、撫慰亡靈，也藉此讓後人思考環境、生態與人類共生的重要議題。

透過民俗祭典 追思先人、撫慰亡靈

縣府文化觀光處長陳璧君指出，除了傳統科儀，今年文化部、縣府也補助三間廟宇及在地社團辦理四項跨界傳承推廣計畫，包括牽水狀展覽、桌遊、導覽志工培訓、黃世志電視大偶劇團的牽水狀布袋戲演出。

陳璧君說，九天民俗技藝團把口湖牽水狀的由來、儀式創作成陣頭劇場戶外限定版，將在廿八日晚上七時在金湖萬善爺廟演出，另黃世志與崇文國小的布袋戲演出則廿八日上午十時在北港文化中心、廿九日下午四時及晚上七時在金湖萬善爺廟。

口湖牽水狀2天祭典中現場會擺放許多紙糊水狀。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法