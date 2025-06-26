啟動金煌收購 南化農會拚外銷

雖然產量銳減，南化區農會仍啟動金煌芒果的收購，力拚外銷。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/26 05:30

〔記者吳俊鋒／南化報導〕南化是國內芒果重要產地之一，「金煌」品種採收期，區農會啟動收購作業（見圖，記者吳俊鋒攝），助攻外銷市場，尤其輸往紐西蘭，或者空運出口的，都要先以電土、酒精進行俗稱「蹦」的人工催熟，忙碌不已。

南化區農會總幹事溫進添指出，被稱為「芒果界二哥」的金煌，今年也受到氣候因素影響，產量僅剩三成左右，目前單日到貨僅約五公噸，不若以往同期，但無論如何，都要像愛文一樣，全力協助推廣。

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依照現階段的集貨狀況，南化區農會認為今年金煌的運銷期有可能提早截止，收購總數量推估僅約卅公噸，是以往平均的五分之一，顯見減產的嚴重程度。溫進添說，物稀為貴，目前未催熟的各等級收購均價每台斤廿四元，比去年同期增加近五成，但難以持續足量供貨，農民也無奈。

現階段採收的金煌，都是中、晚花果，雖然減產，每粒都來到七、八百公克，份量十足，品質也不錯，尤其甜度，比去年更好。南化名列國內芒果前三大產地，栽種面積超過一千兩百九十公頃，金煌數量則僅次於愛文，每年的收成期，農會也都全力協助運銷，配合貿易商，專攻出口，主打香港、新加坡，以及紐西蘭等地。

溫進添提到，出口紐西蘭的金煌，要比照愛文，必須進行蒸熱處理，再進行人工催熟；至於銷往新加坡，若是船運，時間十天至兩週，「青果」即可，但搭乘飛機的話，僅需三日就能抵達，也同樣要「蹦」一下。

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