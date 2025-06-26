A1交通事故》恍神、緊張、心不在焉 駕駛肇事主因

東區後甲國中後門、東安路與東平路口的行人專用時相，提高學生通學安全。（南市交通局提供）

2025/06/26 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年一至四月A2類交通事故受傷人數較去年同期減少二六八人，降幅一．三％，雖整體事故趨勢下降，但A1事故仍存風險。南市交通局分析發現，駕駛「恍神、緊張、心不在焉」以致肇禍比例偏高，以及行人死亡事故高齡者占多數，將持續結合大數據分析與多元管道資源，更加提升交通環境安全。

交通局分析一至四月交通事故

A1類是指造成人員當場或二十四小時內死亡的交通事故，A2類指造成人員受傷或超過二十四小時死亡的交通事故。交通局表示，以今年上半年事故數據觀察，南市A1事件（七十五件、七十八人），因「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛導致肇因占三十八．八％，占比最高，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素高度相關。

請繼續往下閱讀...

行人死亡案件高齡者占多數

此外，機車自撞死亡案件占廿八．二％，肇事者未持適格駕照案件占廿一．二％（當中有六人為高齡者），多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關，而非道路本身問題；行人死亡事故占九．四％，有六成以上皆為高齡者，多與行人違規穿越行為與駕駛警覺度有關。

交通局長王銘德表示，市府除強化執法與工程因應外，也配合中央推動機車駕訓及換照制度，從源頭預防與環境優化雙向措施降低事故風險。今年截至六月十五日，針對行人路口不停讓、違規停車與行人違規等項目共取締三萬五九九三件，年增率超過六成；針對機車違規案件取締超過八萬餘件，並同步落實大型車違規與無照駕駛查緝，達到事故預防效果。

人本設施改善，今年至五月底已完成行人專用號誌廿五處，以及行人時相、庇護島、綠底行穿線、行穿線退縮等，針對高風險路口持續優化視距與人車動線，逐步建立更安全友善的通行空間。交通局並且提醒民眾出門切勿疲勞駕駛，且行經彎道應減速慢行以及注意路況；交通局亦請高齡長輩應依身體狀況評估行車安全能力，達七十五歲以上高齡長者務必洽監理機關換照。

南市優化路口安全，圖為安平區國平路與建平七街路口的綠底行穿線。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法