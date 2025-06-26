取締破千件 少年無照駕駛事故數降

暑假高峰將至，青少年無照騎車遊玩風險升高，警方將加強取締力道因應。（警方提供）

2025/06/26 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局為防止少年無照駕駛肇事，今年迄今已取締破千件，且與去年同期相較，除事故數降低，死亡人數也從去年同期的二人降到零，隨著暑假高峰將至，青少年無駕駛車出遊風險升高，警方將加強取締力道因應，也希望家長教導未成年子女正確觀念。

死亡人數 從去年同期二人降到零

台中市警局統計今年一月一日至六月廿日，共取締未成年無照駕駛達一○○五件，且青少年因無照駕駛導致交通事故達二○四件，與去年同期三二一件事故、兩人死亡相比，事故件數減少一一七件，死亡人數也降至零，但隨著暑期腳步逼近，青少年相約騎機車出遊、夜間出門機會勢必大增。

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台中市警局交通警察大隊表示，將針對青少年常聚集夜市、商圈、公園及事故多發路段強力執法，包含無照駕駛、闖紅燈、逆向、未戴安全帽、超速與飆車競速等嚴重違規重點項目。

依《道路交通管理處罰條例》規定，無照駕駛可處駕駛人六千至二萬四千元罰鍰，並當場禁止其行駛；五年內累犯者，處最高二萬四千元罰鍰；未滿十八歲無照駕駛人及其法定代理人或監護人（父母），須同時施以道路交通安全講習，如車輛所有人允許無照者駕駛汽機車，吊扣其牌照一至六個月。

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