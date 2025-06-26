中壢仁海宮 獲贈火犀牛角掛飾

中壢仁海宮歡慶建廟二百週年，獲捐贈二件刻有「有求必應」、「見者平安」字樣的珍貴火犀牛角掛飾。（記者李容萍攝）

2025/06/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢仁海宮歡慶建廟二百週年，獲得苗栗縣頭份市收藏大批藏傳佛教文物及罕見法器的江敏吉家族，捐贈二件價值一千二百萬元刻有「有求必應」、「見者平安」字樣的珍貴火犀牛角掛飾，廟方昨辦理祈福儀式，將二件掛飾分別佩掛於正殿媽祖、沉香媽祖金尊，盼為信眾帶來更多福祉與庇佑平安健康。

江敏吉家族代表廖先生表示，江敏吉原為桃園大溪人，於二○一七年捐贈仁海宮一尊千年沉香媽祖聖像及千里眼、順風耳金尊，這次再加贈合法收藏的火犀牛角掛飾（取得保育類野生動物產製品登記），正殿媽祖佩掛的掛飾雕刻「有求必應」的字樣，沉香媽祖殿則是手提刻有「見者平安」字樣掛飾。

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仁海宮董事長王介禧表示，這二件火犀牛角掛飾將成為仁海宮的鎮宮之寶，對江敏吉家族表達由衷的感謝。

王介禧並預告，仁海宮建廟二百週年系列活動，除了日前與永源天后宮合辦為期十二天的天上聖母海巡；七月廿六日將舉辦「中壢媽、坐桃捷、看棒球」活動；八月二日起將在泰豐輪胎中壢舊廠址，每逢週休假日安排親子娛樂、公益活動和美食饗宴，南非僑領張信誠敬獻多場布袋戲表演；另與故宮博物院合辦郎士寧3D數位互動國畫展覽，邀請日本東京高圓寺的阿波舞團、泰國藝術團體來台演出。

系列活動壓軸為十二月十三日至十七日舉辦「仁海宮建廟二百週年祈安五朝福醮慶典」，以答謝神明的庇護之恩，祈求風調雨順、五業興旺和地方平安。

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