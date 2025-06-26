桃園大廟景福宮周邊人行道施工 民眾絆倒腦震盪

桃園大廟景福宮前人行道外露的纜線，經查是警方天羅地網設備，承包商於事發後撤除。（議員黃瓊慧提供）

2025/06/26 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮持續進行周邊人行步道改善工程，近日卻發生路人遭行人道上纜線絆倒，造成身體多處挫傷、門牙斷裂，且有腦震盪情形。經查纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信公司表示，因人行道施工造成線路毀損，先採用臨時明線避免影響監視器運作，獲報後已第一時間將線路撤除，並聯繫關懷受傷市民，並全力協處後續事宜。

議員黃瓊慧接獲陳情說，該市民於六月廿三日凌晨三點多行經大廟前人行道，遭地上一條纜線絆倒，造成身上多處挫傷、門牙斷裂，回家後頭非常痛、講話變緩慢，經就醫診斷為腦震盪症候群。她抨擊市府施作人本交通工程，卻未把電線收納好，反讓路人摔倒受傷；另有市民反映廿一日也曾發生相同狀況，遭纜線絆倒膝蓋瘀青，沒想到數日後還沒有處理好，再度造成路人絆倒受傷。

請繼續往下閱讀...

該纜線屬於警方租賃式天羅地網，承包商中華電信表示，線路外露主要是因景福宮周邊人行道施工造成線路毀損，為維持市警局重要路口監控功能正常運作，守護公共安全與交通秩序，經市警局協調後先改採臨時明線工法施作，待人行道施工完成後再行下地埋管，對於造成民眾絆倒深感歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法