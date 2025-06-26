桃市新增13里 明年3月起實施

因航空城被徵收的竹圍里，居民搬遷至安置街廓及安置住宅後，專案新增「竹圍里」。 （記者鄭淑婷攝）

2025/06/26 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口截至今年五月底已達二三四萬人，市府民政局啟動分里作業，本月經桃園市議會審議通過，將於明年三月一日生效實施，共計增加十三里，並採納地方意見，將文青里分出的里取名「文藝里」，因航空城被徵收的竹圍里，居民搬遷至安置街廓及安置住宅後，專案新增「竹圍里」。

桃園市目前有五一六個里，近年人口成長快速，已有多里達到三五○○戶得分里標準，其中，戶數最多前三名為龜山區樂善里一萬一○六六戶、中壢區青埔里九三八三戶及龜山區文青里六三六○戶。

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採納民意 文青里分出文藝里

民政局表示，此次共有十二個里辦理分里，包括桃園區同安里、莊敬里、大有里，中壢區青埔里、過嶺里，龜山區樂善里、長庚里、文青里，八德區大和里及大園區南港里、田心里、大海里，分里後桃園市增加十三里，將於二○二六年進行里長選舉。

其中，大海里分里案是因應航空城區段徵收後竹圍里合併至海口里，將原竹圍里的住戶以遷村的方式於大海里內的安置街廓及安置住宅區域範圍內，居民不希望竹圍里因此消失，因此專案新增竹圍里，另針對文青里新增「文善里」的名稱爭議，則尊重地方意見改為「文藝里」。

民政局長劉思遠表示，行政區過於龐大，除里長、公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損，桃園市升格後已辦理兩次分里作業，二○一八年增加九里、二○二二年增加十二里，此次分里後將增加十三里。

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