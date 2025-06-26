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    《桃園》亂丟菸蒂、垃圾 7月起罰鍰3600起跳

    桃園市環保局七月起針對六大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，包括亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁等。（環保局提供）

    桃園市環保局七月起針對六大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，包括亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁等。（環保局提供）

    2025/06/26 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府環保局今年七月起將針對六大類破壞環境衛生的行為加重罰則，罰鍰金額可達現行的三倍，並視污染危害程度最高裁處六千元罰鍰，其中，高居裁罰之冠的亂丟菸蒂及亂丟垃圾占用道路等，都將提高罰鍰至三六○○元以上。

    亂吐檳榔汁、屋外堆東西 也提高罰鍰

    環保局指出，從重裁罰的違規行為包括：「未清理家畜在公共場所便溺」、「垃圾未依規定排出或隨意棄置」、「亂吐檳榔汁及口香糖」、「亂丟菸蒂」、「於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物」，以及「污染地面、水溝、牆面等土地定著物」等六類，依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則從嚴處分，最低罰鍰從一二○○元調升為二四○○元至三六○○元不等，並視污染與危害程度，最重可裁處六千元罰鍰，希望透過加重罰鍰能實質嚇阻違規行為。

    視污染危害程度最高裁處6千

    環保局長顏己喨表示，統計去年裁罰亂丟一般廢棄物案件中，民眾亂丟菸蒂即占四成，高達二八五五件，今年一至四月已有六○四件，七月起將提高罰鍰至三六○○元，以有效遏止亂丟情形；另針對垃圾未依規定排出或隨意棄置行為，無論是垃圾袋、資源回收物，甚至大型廢棄家具，若佔用公共空間或破壞市容，也加重裁罰至三六○○元以上。

    環境管理處長張書豪另表示，家畜在公共場所便溺未清除也是常見檢舉案，另於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔之物品行為，不僅妨礙觀瞻，也常造成鄰里糾紛與道路安全問題，同樣都列為重點取締對象，至於亂吐檳榔汁、口香糖，以及污染地面、水溝、牆面等定著物，因清理不易、成本高昂，影響行人安全與城市形象，前述項目都將處二四○○元以上罰鍰。

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