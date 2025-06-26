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    桃園捷運綠線延伸大溪老街 拚年底提報中央

    桃園市府近日完成可行性研究，捷運綠線將延伸至大溪老街，力拚今年底提報交通部審議。（資料照）

    桃園市府近日完成可行性研究，捷運綠線將延伸至大溪老街，力拚今年底提報交通部審議。（資料照）

    2025/06/26 05:30

    完成可行性研究 克服跨越大漢溪技術問題 全線5站採中運量營運

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線將延伸至大溪老街！市府捷運工程局近日完成可行性研究，克服跨越大漢溪技術問題，將原規劃的綠線延伸至大溪河西，再延長至河東的大溪老街，沿線將再新增兩座車站、總長度拉長至七．九公里，力拚今年底提報中央審議，爭取早日核定、早日動工。

    回應交通部審查意見

    捷運綠線為桃市府自辦的第一條捷運，串聯大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，預計明年第一階段從機場捷運坑口站通車至G11藝文特區站，二○二八年再通車至G08景福宮站，二○三○年主線全線通車。

    市府另規劃綠線延伸中壢、大溪，其中，綠線延伸中壢段規劃自G01建德興豐站向西延伸至台鐵中壢車站，全長約七．二公里，基本設計已於今年五月獲中央審議通過，總經費三六一．五億元；綠線延伸至大溪段，原規劃自G01站沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站，全長約四．三三公里，沿線設置三站，全線採高架。

    工程經費提高至418億

    市長張善政昨主持市政會議表示，綠線延伸大溪可行性研究報告書於二○二一年一月提出，歷經數次交通部委員會議審查，為回應交通部審查意見，捷運局近日完成可行性研究後調整延伸方案，路線從大溪埔頂轉運站再向東南延伸至大溪老街，總長度拉長至七．九公里，全線共有五座車站，將採中運量營運，估計總工程經費從一一八億元提高至四一八億元。

    張善政表示，調整延伸方案對大溪發展是非常重要的一步，除涵蓋大溪行政園區、大溪國中、至善高中、埔頂轉運站等重要交通節點，完工後可從大溪搭乘捷運直通桃園、中壢市區或轉往台北，同時紓解大溪老街觀光長年壅塞、停車位不足等問題。

    張善政表示，市府力拚今年底提報交通部審議，更將全力爭取行政院核定，「也期待延伸方案是交通部請地方考慮，市府配合交通部建議進行調整，希望送交通部審查時能順利」。

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