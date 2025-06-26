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    《北市》不符決議 「音圖」增43億預算遭暫擱置

    2025/06/26 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖中心）新建工程數度流標，北市文化局參酌物調指數，修正總工程經費為一一四．九億元，昨送大會二讀，社民黨議員苗博雅表示，工務委員會曾決議除物調因素外，不得再增加預算，物價指數成長不超過十％，為何預算增加六十％？文化局說明，參考的是二○二五年六月物價指數一一五．二八。議長戴錫欽裁示文化局再做說明，改日再議。

    物調因素外 不得增經費

    前台北市長柯文哲選定台北市大安區信義路三段美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址新建音圖，二○二一年通過七十一．六億元工程經費；二○二二年八月十一日議會工務委員會決議，「音圖中心經議會通過總經費七十四億餘元（七十一．六億工程費＋二．六億專案管理費），除因物調因素外，不得再增加預算」。

    新建工程去年完成細部設計並公開招標，二度流標。文化局參酌廠商分析、物調指數，修正總工程經費為一一四．九億元，廿四日於教育委員會初審通過，昨送大會二讀討論。

    議員︰成長不超過10％

    苗博雅指出，音圖在二○一四年僅預估廿八億元，最終議會通過七十四億元預算，工務委員會也決議，除因物調因素不能再增加預算。但根據營建物價指數，二○二二年決議當年，物價指數約為一○八，到今年成長也不超過十％，市府評估經費卻要增加六十％，他很難接受用浮濫粗糙的理由增加如此多預算，尊重教委會的審議，但市府應該說明疑慮。

    增為114.9億 二讀闖關失敗

    文化局回應，二○二○年七月預算編列參考當時物價指數八九．五九，本次修正參考二○二五年六月物價指數一一五．二八；除參考物價指數外，也參酌市場行情、相關工程案例單價分析及訪商結果。戴錫欽要求文化局、教育局再說明清楚，暫擱處理。

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