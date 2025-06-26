《北市》中央社宅開箱 卓揆讚豪宅價值

「萬華安居」社宅開箱，共三百戶，每戶都有獨立陽台。 （記者王藝菘攝）

2025/06/26 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕國家住宅及都市更新中心興建的社會住宅，首波四案開放民眾申請入住。行政院院長卓榮泰、內政部長劉世芳昨走訪北市首座、位於萬華區的「萬華安居」開箱，從走道、梯廳到視察各房型，卓榮泰盛讚是「社宅的價格、豪宅的價值」；由於申請踴躍，國家住都中心董事長花敬群預估，中籤率恐低於一成。

「萬華安居」共三百戶，每戶都有獨立陽台，提供一至三房房型，也提供無障礙房型，最低月租金十三．八坪含管理費六千三百九十元起，配有冷氣、瓦斯熱水器、電磁爐、抽油煙機。未來將設置一百三十八坪幼兒園，附設半戶外的活動空間、家長接送停等區等，預計可收托四十五名幼童，也在一樓加入「兒童學習閱覽室」提供給親子使用。

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卓榮泰昨視察完畢後表示，「萬華安居」是第一個採用「預鑄工法」的社會住宅，實踐工程減廢與提升施工效率，還引進先進的地震監測儀，讓管理者在一個鐘頭內，迅速了解內部結構是否出現問題，透過科技管理掌握大樓的設備。

花敬群說明，「萬華安居」吸引大量民眾申請，截至六月廿三日已兩千四百多名申請人，申請還有兩週截止，預估中籤率恐不到一成。

「萬華安居」社宅，提供一至三房的房型，預估中籤率恐不到一成。（記者王藝菘攝）

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