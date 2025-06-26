為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《北市》中央社宅開箱 卓揆讚豪宅價值

    「萬華安居」社宅開箱，共三百戶，每戶都有獨立陽台。 （記者王藝菘攝）

    「萬華安居」社宅開箱，共三百戶，每戶都有獨立陽台。 （記者王藝菘攝）

    2025/06/26 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕國家住宅及都市更新中心興建的社會住宅，首波四案開放民眾申請入住。行政院院長卓榮泰、內政部長劉世芳昨走訪北市首座、位於萬華區的「萬華安居」開箱，從走道、梯廳到視察各房型，卓榮泰盛讚是「社宅的價格、豪宅的價值」；由於申請踴躍，國家住都中心董事長花敬群預估，中籤率恐低於一成。

    「萬華安居」共三百戶，每戶都有獨立陽台，提供一至三房房型，也提供無障礙房型，最低月租金十三．八坪含管理費六千三百九十元起，配有冷氣、瓦斯熱水器、電磁爐、抽油煙機。未來將設置一百三十八坪幼兒園，附設半戶外的活動空間、家長接送停等區等，預計可收托四十五名幼童，也在一樓加入「兒童學習閱覽室」提供給親子使用。

    卓榮泰昨視察完畢後表示，「萬華安居」是第一個採用「預鑄工法」的社會住宅，實踐工程減廢與提升施工效率，還引進先進的地震監測儀，讓管理者在一個鐘頭內，迅速了解內部結構是否出現問題，透過科技管理掌握大樓的設備。

    花敬群說明，「萬華安居」吸引大量民眾申請，截至六月廿三日已兩千四百多名申請人，申請還有兩週截止，預估中籤率恐不到一成。

    「萬華安居」社宅，提供一至三房的房型，預估中籤率恐不到一成。（記者王藝菘攝）

    「萬華安居」社宅，提供一至三房的房型，預估中籤率恐不到一成。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播