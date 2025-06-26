不再「人宅雙老」 萬華老公寓將裝20座電梯

萬華「華強社區」規劃興建20座外掛式電梯，圖為完工模擬圖。（陳金耀提供）

2025/06/26 05:30

40年5層樓老社區 未來戶戶都有電梯 解決長者困居難下樓

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市萬華區大理街「華強社區」為四十年歷史的五層樓老舊公寓，多達二百卅戶，許多住戶已高齡八、九十歲，行動不便、下樓艱難，住戶迅速達成共識，決定加裝電梯，昨開工增設兩座外掛式電梯，後續將規劃興建總數達廿座，明年農曆年前可望完工啟用三座。台北市都市更新處表示，「華強社區」是簇群式社區增設電梯典範，未來社區戶戶都有電梯可乘，解決「人宅雙老」困境。

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熱心屋主自主整合 2座開工

更新處指出，華強社區共分為八號社區（十棟約百戶）、九號社區（十棟約百戶）及十一號社區（三棟約卅戶），其中九號社區屬單一地號土地多幢多棟建物，所有權人眾多，熱心屋主自主整合鄰居意願、說服鄰居參與出資興建電梯，成功取得過半數以上同意書後，向建築管理工程處申請增設兩座電梯雜項執照，昨上午開工；另有其餘電梯雜項執照在申請中，可說是萬華區簇群式社區增設電梯典範，未來社區戶戶都有電梯可搭乘，可解決「人宅雙老」困境。

明年農曆年前可望啟用3座

兩座電梯昨舉行開工儀式，邀請立委吳沛憶、議員劉耀仁、都發局代表及建築師等到場；都更處副總工程師傅舜華表示，增設電梯申請件數每年穩定成長，今年已突破廿件，較過往平均十至十五件顯著成長。申請案多為老舊公寓，在樓梯間側邊或轉角空間加裝外掛式電梯。

社區居民代表陳金耀說，整合過程最大阻力多數來自一、二樓低樓層住戶，常見情況包括認為用不到電梯，無意願配合，或擔心電梯設置影響隱私或日常空間使用，甚至有一樓住戶將室內空間改為客廳或外推空間，不願配合拆除調整，導致申請卡關。

「都更八箭」補助加碼 最高300萬

更新處指出，為減輕住戶經濟壓力、減少整合困難度以增加增設電梯意願，「都更八箭」中的「電梯加碼辦」，每座電梯補助金額從兩百五十萬元提高至三百萬元，並放寬單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可申請補助，讓沒有成立管委會的公寓也有機會申請；此外，二○二四年起公告整建維護策略地區的建築物，增設電梯補助金額可再提高至總工程經費八○％、四八○萬元為限。

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