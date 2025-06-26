高鐵跟進調漲？史哲：每年都有檢討評估票價

交通部長陳世凱（左起）、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵董事長史哲25日出席立法院交通委員會就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

2025/06/26 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價調漲，高鐵是否漲價，立法院交通委員會昨天舉行專案報告，高鐵公司新任董事長史哲表示，公司每年都有檢討評估機制，也對董事會負責，有變動會詳細報告。

史哲表示，高鐵落實公司治理，公司營收超過九十五％是來自票價，自然每年都會有檢討和評估機制。

請繼續往下閱讀...

另外，交通委員會上很多立委質疑史哲沒有交通、工程和管理經驗，卻接任高鐵公司董事長；他表示，高鐵現在並非興建期、也不是剛開通時的篳路藍縷期間，也不是疫情運量暴跌期間，「現在是復甦和面對新局的期間，綜合性管理對高鐵未來面對新局是很重要任務」。

史哲表示，除了文化和藝術領域，他有相當多招商、軌道建設、港灣開發等經驗，會善用經驗與政府溝通。

對於未來高鐵東延到宜蘭、南延到屏東，史哲表示，這些是國家政策，高鐵公司會依照交通部整體規劃來進行。

高鐵公司昨天在立法院交通委員會宣布「高鐵二．○」專案，除了票務系統會在新列車上路前更新外，與乘客需求最相關的是網路訊號必須穩定。高鐵公司說明，將透過資料傳輸系統（DTS）及光纖系統（FOC）擴增計畫解決既有DTS頻寬不足問題，完成後傳輸網路頻寬將擴增八倍，改善沿線網路訊號。

今年一月到五月，高鐵運量年增率達三．四％，自七月一日起每週另增開廿五班次，每週總開行班次數達一一二八班次，預計在今年第四季會因應旅運高峰，規劃短期增班滿足旅客需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法