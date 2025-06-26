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    漲價2天》台鐵運量掉2％營收大增24％

    台鐵董座鄭光遠昨在立院表示，台鐵票價漲價上路兩天，運量約減少2％但營收增加24％，符合預期。未來將增短程班次，讓通勤者隨時有車搭，並力拚準點。（記者塗建榮攝）

    台鐵董座鄭光遠昨在立院表示，台鐵票價漲價上路兩天，運量約減少2％但營收增加24％，符合預期。未來將增短程班次，讓通勤者隨時有車搭，並力拚準點。（記者塗建榮攝）

    2025/06/26 05:30

    台鐵董座鄭光遠：營收有符合預期

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司於本月廿三日起調漲票價，平均漲幅廿六．八％。台鐵公司董事長鄭光遠昨天表示，漲價後運量大約減少二％，但營收增加了廿四％，有符合預期，未來每一、二年會檢討一次票價定價機制。

    未來每一、二年檢討一次票價定價機制

    立法院衛環委員會昨天邀請台鐵董事長鄭光遠、高鐵董事長史哲做專案報告，鄭光遠表示，目前台鐵漲價機制採是越遠票價漲幅會遞減，因為台鐵的優勢是短程和中程，長程要和高鐵做運具分工。

    拚準點、增短程班次爭取認同

    鄭光遠說，未來每一、二年會檢討票價定價機制，但他強調，並非每一兩年就調漲票價。他也指出，從廿三日調漲票價後，有看到運量掉了約二％，但是營收增加了廿四％，這符合預期。

    台鐵將努力於通勤服務，長程市場和旅客跟高鐵運具分工，增加短程通勤服務班次，讓通勤旅客隨時有車可搭且準點，讓旅客認同票價。

    鄭光遠「長程與高鐵互相做運具分工」一話，外界質疑是否要放棄長程市場；台鐵公司副總經理劉雙火補充，就西部市場而言，長程路線的確很難拚得過高鐵，但東部路線是台鐵責任，會做好東部短、長程的工作。

    另外，調漲票價後運量掉了二％，劉雙火指出，掉的多是短途運量，但應該很快就會回來，因為有些旅客會轉換成買TPASS月票，加上暑假出遊旅客，應該會回升，「且調漲票價才幾天，應長期觀察運量比較準確」。

    另外，許多民眾抱怨台鐵新自強號EMU3000型座椅很硬、不符合人體工學，台鐵公司打算更換，並已選出更適合的椅子。鄭光遠表示，預計今年底會先改裝一輛EMU3000型新自強號列車，為期二到三個月的體驗期，若反應不錯，會陸續改造EMU3000型列車，預計在二○二八年全數改裝完成。

    鄭光遠昨天是接任台鐵董事長後首度赴立法院交通委員會報告，由於他從高鐵董事長轉任台鐵、月薪減少約廿萬元，他笑說他沒有委屈、很樂意接受這任務，「一棒接一棒，相信接棒的人會做得很好」。

    另外，第一波立委罷免投票日訂於七月廿六日週六舉行，但花蓮縣政府日前宣布將於七月廿三日到七月廿七日舉行「夏戀嘉年華」，強撞廿六日的罷免投票日，外界擔憂台鐵返鄉車票被搶光。交通部長陳世凱昨承諾，若有疏運需求一定會協助，目前尚未估算實際需求量。

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