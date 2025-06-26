八仙塵爆10年 重傷黃博煒分享「截後人生」

黃博煒（中）很感謝當年醫護人員對他的照顧，醫護 人員也樂見黃博煒分享經歷給社會帶來正面能量。 （記者林惠琴攝）

2025/06/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕現年卅二歲的黃博煒，在十年前六月廿七日的八仙塵爆意外中重傷，燒燙傷面積高達九十％以上，失去雙腳與右手，這場彩色派對讓他的人生一度步入黑暗，但他努力復健登上合歡山，想要證明他的世界不會因此停滯，更已成功實現「獨立生活」，未來希望帶著家人一起前進。

黃博煒受傷時的病況極度不樂觀，他的父親忍痛問他：「你想去另外一個世界當天使嗎？」但聽著床邊許多人的加油聲，他不甘心、他還那麼年輕，「不想要還沒有嘗試過，就輕易地放棄」，因此選擇存活率不高，仍有機會活下來的截肢一途。

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黃博煒說，他僅存的左手連手指功能都沒有，所幸在醫療團隊、陽光基金會的協助下，花五年多時間，讓獨立生活從「天方夜譚」變成「做到了」。

黃博煒說，過程的挫折多到不可計數，「沒有把自己照顧好，就是讓爸媽也感到受傷」，更是他內心的聲音，二○一七年，他登上合歡山，大部分的路面坐著輪椅，仰賴團隊幫忙，但主要想讓同行的家人看見，他受傷、沒有手腳，還是可以創造美好回憶。

新光醫院整形外科主任級醫師林煌基回憶，當時說五％存活率，實際是覺得「沒有什麼機會」，但黃博煒真的是一個勇者，各種艱辛的治療都答應，前後歷經至少十幾次手術，很開心看到他順利復健，並投入公益給社會大眾正面能量。

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