為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    幼教工會批 準公幼政策失衡 衝擊公幼招生

    全國幼教產業工會批評劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，更擠壓公幼招生空間，呼籲教育部檢討。（記者楊綿傑攝）

    全國幼教產業工會批評劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，更擠壓公幼招生空間，呼籲教育部檢討。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/26 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕政府自二○一八年起推動幼兒園「準公共化政策」，欲補足公立幼兒園量能不足。然而，全國幼教產業工會指出，部分劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，又有聘用未具資格經驗非專業人員等問題，擠壓公幼招生空間。教育部回應，已從師生比、完善待遇等方式吸引人才，若有違反可解除準公共契約。

    全國幼教產業工會理事長許文菁提到，教育部建置準公共機制經費七年來從六十三億元增至二一八億元，但教保人員薪資仍低於非營利幼兒園，流動率高，優質師資難以留任。

    工會理事林杏妃更指，許多園所濫用《教保服務人員條例施行細則》，只要園所報請縣市教育局核准，即可聘用未具幼教背景、僅受短期訓練的大學畢業生擔任教學工作，衝擊教保品質。

    近五年教保員每年平均有四二五二人具備資格，但實際任職僅約二一三八人，任職率僅五十．五％，近半數以上有教保資格者不願進入幼教現場。

    許文菁呼籲，政府應該全面檢討準公共制度，提升進入地門檻、並建立嚴謹退場機制，強化師資審查與品質監督，穩定教保人力、提升教學環境。

    國教署組長王慧秋表示，教育部持續辦理幼兒園職前師資培育外，規劃教保服務在職人力培育方案，五年內增量培育幼教師及教保員等在職人力計七○○○人，亦透過調整幼兒園師生比，減輕教保人員工作負擔，完善公共化幼兒園教保人員待遇、福利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播