幼教工會批 準公幼政策失衡 衝擊公幼招生

全國幼教產業工會批評劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，更擠壓公幼招生空間，呼籲教育部檢討。（記者楊綿傑攝）

2025/06/26 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府自二○一八年起推動幼兒園「準公共化政策」，欲補足公立幼兒園量能不足。然而，全國幼教產業工會指出，部分劣質私幼藉參與準公共獲得政府補助「死而復生」，又有聘用未具資格經驗非專業人員等問題，擠壓公幼招生空間。教育部回應，已從師生比、完善待遇等方式吸引人才，若有違反可解除準公共契約。

全國幼教產業工會理事長許文菁提到，教育部建置準公共機制經費七年來從六十三億元增至二一八億元，但教保人員薪資仍低於非營利幼兒園，流動率高，優質師資難以留任。

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工會理事林杏妃更指，許多園所濫用《教保服務人員條例施行細則》，只要園所報請縣市教育局核准，即可聘用未具幼教背景、僅受短期訓練的大學畢業生擔任教學工作，衝擊教保品質。

近五年教保員每年平均有四二五二人具備資格，但實際任職僅約二一三八人，任職率僅五十．五％，近半數以上有教保資格者不願進入幼教現場。

許文菁呼籲，政府應該全面檢討準公共制度，提升進入地門檻、並建立嚴謹退場機制，強化師資審查與品質監督，穩定教保人力、提升教學環境。

國教署組長王慧秋表示，教育部持續辦理幼兒園職前師資培育外，規劃教保服務在職人力培育方案，五年內增量培育幼教師及教保員等在職人力計七○○○人，亦透過調整幼兒園師生比，減輕教保人員工作負擔，完善公共化幼兒園教保人員待遇、福利。

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