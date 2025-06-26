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    Tau蛋白沉積識別 可望早篩失智症

    張瓊之醫師（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）表示，阿茲海默症與Tau蛋白沉積有關。（記者林惠琴攝）

    張瓊之醫師（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）表示，阿茲海默症與Tau蛋白沉積有關。（記者林惠琴攝）

    2025/06/26 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕前衛生署長林芳郁罹患失智症引發關注。醫師表示，目前失智症以阿茲海默症為大宗，早期阿茲海默症已有新藥能夠延緩惡化，但及早篩檢診斷是關鍵，大腦Tau蛋白沉積可作為識別，國內有生醫業者研發適用顯影劑，配合正子斷層掃描（PET），可望讓「早篩早治療」成真，現已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

    食藥署今年已核准「樂意保」、「欣智樂」兩款新藥，可提供早期阿茲海默症患者使用。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆指出，現行只能使用量表判斷是否「可能」罹患阿茲海默症，若有生物標記物促進精確診斷，有助及時對症用藥。

    高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之表示，阿茲海默症與大腦類澱粉、Tau蛋白沉積有關，相對類澱粉沉積通常出現在健忘等症狀出現前的二十年，Tau蛋白沉積可能於症狀出現前十年發生，較接近發病點，有機會成為診斷阿茲海默症的生物標記物。

    張瓊之指出，可搭配PET觀察Tau蛋白沉積，新藥「欣智樂」的三期臨床試驗也發現，Tau蛋白越少，治療效果越好，顯示早期篩檢診斷重要性。

    新旭生醫創辦人張明奎說明，已研發「Tau蛋白顯影劑APN-1607」，可將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，協助醫師判斷病程與治療時機。目前國外有第二、三期臨床試驗進行中，台灣參與其中，已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

    張明奎亦指出，全台PET數量有限，未來也可引進日本開發的輕量型腦部專用PET儀器，搭載行動巴士巡迴檢查，讓國人接受阿茲海默症篩檢，結合人工智慧（AI）影像診斷判讀與雲端數據中心，實現早篩檢、早治療的願景。

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