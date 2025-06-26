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    醫療器材 攜帶入境限量通關／出國買保險套、口罩 轉售恐觸法

    衛福部食品藥物管理署特別提醒，民眾若將國外購買的商品帶回台灣轉售，恐觸法，像是OK繃、衛生套（保險套）、醫用口罩等都屬醫療器材，自用攜帶入境有數量限制，若轉手販售更可能挨罰。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    衛福部食品藥物管理署特別提醒，民眾若將國外購買的商品帶回台灣轉售，恐觸法，像是OK繃、衛生套（保險套）、醫用口罩等都屬醫療器材，自用攜帶入境有數量限制，若轉手販售更可能挨罰。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/06/26 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕暑假出國潮，衛福部食品藥物管理署特別提醒，民眾若將國外購買的商品帶回台灣轉售，恐觸法，像是OK繃、衛生套（保險套）、醫用口罩等都屬醫療器材，自用攜帶入境有數量限制，若轉手販售更可能挨罰。

    食藥署指出，自二○二一年至今，查獲未經輸入查驗即販售食品的案件共七八一件，已裁罰七四四件，累計罰鍰超過二○四五萬元，最高單筆罰款達廿萬元。藥品違規更為嚴重，二○二四年有九一三家違規，其中有七三二家、約八成是無照經營。

    醫療器材違規，二○二三年查獲三六三件，二○二四年也有三三四件，皆依法裁處，常見違規品項包括除毛儀、血壓計，以及低周波治療器搭配的電極貼片等。

    食藥署醫療器材及化粧品組專委楊怡真提醒，違規轉售依品項適用不同法規，食品可依食安法處三萬至三百萬元罰鍰；藥品違反藥事法最高罰兩百萬元，情節重大可判七年徒刑，並併科最高五千萬元罰金；醫療器材可罰三萬至一百萬元；化粧品則罰一萬至一百萬元。

    針對自用攜帶入境，食藥署也公布四大類限量規定。食品方面，錠狀、膠囊狀每種最多十二瓶，總量不得超過三十六瓶。一般食品總價值以一千美元為限，總重量不得超過六公斤。

    藥品部分，非處方藥每種最多十二瓶，總量三十六瓶。若為處方藥，無處方箋者限攜帶兩個月用量，有處方箋最多可攜帶六個月，管制藥品必須持有醫師處方，最多六個月用量，且不得郵寄。

    醫療器材方面OK繃六十片、液態OK繃四條、棉棒二百支、衛生套六十個、衛生棉條一百二十個、醫用口罩二百五十片，日拋隱形眼鏡每種度數六十片（限同品牌兩種度數）。特別提醒，化妝品若為玻璃安瓿（AMPOULE）包裝，都須事先申請核准，否則禁止入境。

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