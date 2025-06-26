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    三班護病比 首波獎勵金5.47億

    三班護病比發放首波達標獎勵金，全台有三六三家醫院獲獎勵。 （資料照）

    三班護病比發放首波達標獎勵金，全台有三六三家醫院獲獎勵。 （資料照）

    2025/06/26 05:30

    363醫院獲獎勵 林口長庚抱走4千萬 27家領0元

    〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕為改善護理人力負荷，衛福部去年三月起推動「急性一般病房三班護病比」制度，鼓勵醫院補足人力，護理及健康照護司昨宣布，首波「達標獎勵金」已撥付，全台共三六三家醫院獲獎，總計金額約五．四七億元。

    第二階段獎勵 7月起須三班達標

    照護司副司長陳青梅說明，截至今年六月只要白班、小夜、大夜三班中達成二班，即可依住院護理費加發三％獎勵，若三班全達標，加成提高至七％，今年共編列十億元，第二階段從七月起全面提高標準，必須三班都達標才能獲得獎勵。

    從獎勵金分布來看，林口長庚以四○五三萬元居冠，高雄長庚二八五五萬元、台北榮總二三六八萬元、三軍總醫院二二二七萬元、彰化基督教醫院一八六九萬元，前五名皆為大型醫學中心。

    值得注意的是，有二十七家醫院獎金掛零，反映部分院所仍難補齊人力，包括雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附設醫院、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡、中國醫台北、萬華醫院、靜和醫院、新太平澄清、澄清國際眼、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛。

    陳青梅表示，國內三九○家醫院中，地區醫院近三百家、區域約八十家、醫學中心約二十家，護病比依層級有不同計算。她坦言，壓力最大的是區域醫院，尤其夜班負擔沉重，小夜須達一比十一、大夜一比十三，導致不少醫院無法達標。

    陳青梅強調，這筆獎勵屬於「專款專用」，必須用於護理人員，院方需公開分配辦法，衛福部也透過「護助e起來」平台公開達標情況，進行查核。今年三至五月達標率已從五成升至近六成，人力較去年同期多一千五百人。

    台灣護理師醫療產業工會顧問陳玉鳳批評，為滿足三班護病比，部分醫院靠縮床、跨科調度，甚至讓休假護理師接班來「湊人力」，政府應要求醫院確實增聘人力、調薪。

    台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導改善，但仍有醫院為達標減少開床，反映人力不足是結構性問題，呼籲明年健保總額成長率至少五．五％，讓醫院有本錢加薪留人。

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