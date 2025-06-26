空污PM0.1 交通運具是主要來源

環境部在北中南交通密集處設監測站，初步研究發現，PM0.1濃度與交通流量變化高度相關。 （資料照）

2025/06/26 05:30

恐影響心肺功能 環境部：北中南設6測站試監測

〔記者吳柏軒／台北報導〕近年全球發現超細懸浮微粒（PM0.1）危害，環保與醫師團體憂其恐入侵心肺血管增疾病風險，且主要來源是交通的車輛尾氣或輪胎煞車摩擦所致，光化作用也有；歐盟規範會員國在明年底前須完成監測，環境部今年就啟動北、中、南共六個空品站執行試驗性監測，收集數據並納「空品白皮書」，列未來十年空品關注目標、擬定後續管制策略。

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歐盟會員國明年底須完成監測

空污管制早期關注懸浮微粒（PM10，指十微米以下的粒子），過去十年著重細懸浮微粒（PM2.5），到二○二一年世界衛生組織「全球空氣品質指引」，發現PM0.1恐增全身性發炎、心血管及肺部等疾病風險，但缺乏健康影響證據；歐盟也指出，城市的交通污染源是PM0.1主要來源，要求會員國明年底前完成監測，但迄今全球尚無PM0.1的管制濃度。

環境部昨日赴立法院報告國際與國內PM0.1因應對策，次長沈志修指出，PM0.1人體難防禦，環境部前年開始與台大合作，在台北市交通密集點設監測站研究，顯示其濃度與交通流量變化高度相關，已將PM0.1納入「空氣品質政策白皮書」，做未來空品政策擬定的重要依據。

北市監測顯示與交通流量高度相關

環境部大氣司司長黃偉鳴表示，今年起已有台北、台中、高雄三地六個測站執行PM0.1試驗性監測；台北測站在台大，台中測站在台灣大道與西屯站兩處，高雄在小港、楠梓、鳳山三處。但PM0.1太細、質量極小，「快跟病毒一樣大」，只能用每立方公分偵測多少顆粒數來呈現數據，約等於一毫升（一C.C.）測有一到二萬顆，歐盟規劃每一千萬人口設一測站，環境部現在提出討論，可先提醒民眾盡量避免暴露在交通空污之下。

環境部監測資訊司司長張順欽指出，PM0.1試監測數據顯示，上下班交通尖峰期會受到車輛尾氣等影響而濃度衝高，中午十二點到下午二點也受光化學反應而濃度增加，但監測技術跟以往PM2.5不同，不同地區儀器的數據也需校正；沈志修強調，PM0.1需先監測找來源，再訂策略。立委昨也臨時提案要求環境部研議將PM0.1納入法規管理。

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