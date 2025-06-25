高雄首創寵物防災箱 還能當座椅

高雄全國首創寵物防災箱及手冊。（記者陳文嬋攝）

2025/06/25 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市寵物登記達卅二萬隻犬貓，全國首創寵物防災箱及手冊，外型堅固可當座椅使用，還能拆成兩個手提箱方便攜帶，裝足五天生活必需品，搭配手冊注意事項，家庭防災保護毛小孩，提前做好萬全準備。

動保處率先全國推出寵護者防災箱及寵物防災保護宣導手冊，挑戰既能放置必需物品，也能融入生活場景，以玄關穿鞋凳發想，設計六角形結構堅固，可承載成人重量，可分成兩個梯形手提箱，裝足寵物五天生活必需品，平時可當座椅使用，放置逃生路線上，方便取得防災避難。

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動保處開箱內容物有寵物腸胃藥、醫療用品如止血粉及生理食鹽水等、至少五天飼料、肉泥及水等，還要準備玩具、平常用藥、情緒穩定藥物等；貓咪更需要情緒穩定物品、可遮蔽躲藏處及排泄設備等，應準備臨時帳篷、貓砂盤、頭套等。

手冊則參考國外動物防災資料，廣納動物行為專家、消防局及獸醫師等意見，彙整寵物防災注意事項、寵物防災箱清單等，以及災害應對方法等，並因應不同緊急狀況，規劃五條避難路線，也提供動保法令供民眾參考。

寵物防災箱開箱內容物一應俱全。（記者陳文嬋攝）

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