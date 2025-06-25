高中生校園打架 高市教局籲勿傳影片觸法

2025/06/25 05:30

〔記者洪定宏、黃良傑／高雄報導〕高雄市某高中前天中午用餐時間，四名學生因開門進教室碰撞，互嗆後引爆肢體衝突，導致三人受傷，卻有人將鬥毆影片上傳網路，學校名稱及學生臉部全都曝光，因為有違法之虞，引發爭議。

教育局表示，學生如果目睹衝突事件，應以維護現場安全為優先，切勿圍觀、煽動或拍攝影片，更不應將相關影片上傳或分享至社群平台，因為涉及兒童與少年的肖像與行為記錄，有違反「兒童及少年福利與權益保障法」及「個人資料保護法」的疑慮。

請繼續往下閱讀...

教育局強調，已通報各學校加強法治與媒體素養教育，提醒學生在網路時代更應自律自重。對於已流傳的不當影像，也呼籲外界停止轉傳。

校方表示，本月廿三日中午用餐時間，有四名學生因開門進教室時碰撞，口角糾紛後發生肢體衝突，導致三人受傷送醫治療，已返家休養，昨天請假未到校，預計今（廿五）日與家長及學生晤談，並持續關心學生的身心復原狀況。警方接獲報案，經校方同意入內查訪，但已無衝突現場，雙方家長不提告。

社會局檢視影片後，認定違反「兒童及少年福利與權益保障法」，但因上傳網路的是未成年人，且已下架，參考兒少性剝削防制條例做法，限期下架後，包括網路平台，就不裁罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法