揮旗請停車 鳳山2國小9月試辦「橫斷旗」

高雄市政府將比照日本設置「橫斷旗」，供行人過馬路揮旗示意車輛停車。（市議員陳慧文提供）

2025/06/25 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市為加強學童過馬路安全，將借鏡日本經驗推動「橫斷旗」，鎖定鳳山區大東國小及中山國小無號誌路口，預計暑假設置完成，九月開學試辦上路，同步推動路口降速，並增設減速平台，打造安全通學路。

根據交通部統計，高雄去年行人交通事故造成死傷一二七七人，其中死亡人數卅三人，今年一至三月行人交通事故，造成死亡十一人、受傷三五六人，市議員陳慧文昨邀集交通局、教育局辦理會勘。

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陳慧文表示，大東國小前門及中山國小後門竟然沒有設置紅綠燈，不僅學童通學危險，人車通行也險象環生，她以赴日本考察經驗，建議引進日本行之有年的「橫斷旗」制度。她說明，在日本一些沒有行人號誌燈的斑馬線會放置「橫斷旗」，通常是黃色旗幟，提供行人過馬路揮舞旗幟，示意兩側車輛停車，等行人通過馬路後，將橫斷旗放置路旁收納桶。

交通局將同步推動路口降速，從原本時速四十公里降為三十公里，並增設減速平台，讓斑馬線高於兩側道路五到十公分，達到車輛減速慢行，也將加強警示標誌，包括當心兒童、減速慢行等；教育局也會將「橫斷旗」教學納入九月交通安全月，教育學童、家長正確使用。

陳慧文表示，許多交通事故歸咎於不小心或沒看見，尤其低年級學童因身高限制，容易成為駕駛視線死角，她認為，不僅要求駕駛禮讓，更要讓學童能被看見，推動「橫斷旗」制度，發揮低成本、高效率，以「被看見」取代「僅禮讓」，掃除駕駛視覺盲點。

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