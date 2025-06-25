高雄茄萣污水下水道規劃 中央補助600萬

茄萣大排因大量生活污水排入，長年臭氣沖天，沿岸居民苦不堪言。（記者蘇福男攝）

2025/06/25 05:30

〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣區因未建置污水下水道系統，民生和農漁業污水全部直接排入茄萣大排，導致茄萣大排長年臭氣沖天，沿岸居民苦不堪言，在立委邱志偉力爭下，國土署將補助六百萬元經費，進行茄萣都市計畫及興達漁港特定區污水下水道建設研究規劃，待完成基礎研究，後續污水下水道才能推動。

茄萣大排長年惡臭 居民苦

邱志偉表示，高市污水工程計畫由南往北持續推動，目前正在執行接管工程的岡山、橋頭區，以每年增加一千戶的進度推動，路竹、湖內區的都市計畫範圍將在今年啟動規劃檢討案，預計後年啟動建設，但茄萣區並未納入其中。

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污水接管掛零 邱志偉助推

茄萣因未建置污水下水道系統，茄萣大排兩岸人口密集，周邊住宅、商店及市場林立，每天都有大量生活污水排入，因茄萣大排全段渠底均低於海平面，屬於感潮帶範圍，大排內水體流動主要依靠每天潮汐高低，水體更新速度緩慢，造成生活污水長時間滯留大排，蓄積底泥致臭味發生。

水利局︰兩個分區綜合考量

水利局指出，茄萣與路竹、湖內都市計畫範圍有段距離，初步研判需有獨立污水處理系統，另茄萣分有茄萣都市計畫及興達港漁業特定區，兩個不同分區的污水性質也不盡相同，都需要在研究規劃中綜合考量，待研究結果確認後，將有依據可爭取經費進行污水下水道建設補助。

邱志偉說，原高雄市區的污水接管已非常普及，但原高雄縣區工程才正在推動，目前岡山接管率僅 三十三％、橋頭四十四％，路竹、湖內、茄萣接管率掛零，因此工程須加速推動。

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