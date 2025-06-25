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    才剛完工 花蓮芙登溪護岸遭大雨沖毀

    花蓮光復鄉馬太鞍濕地的大華大全排水改善，剛完工就因為熱帶低壓大雨造成芙登溪新作的分流堰兩邊塊石崩塌。（民眾提供）

    花蓮光復鄉馬太鞍濕地的大華大全排水改善，剛完工就因為熱帶低壓大雨造成芙登溪新作的分流堰兩邊塊石崩塌。（民眾提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資六千九百萬元在光復鄉馬太鞍濕地內的芙登溪，進行水環境改善、親水遊憩設施，並興建分流堰、砌石護岸、規劃滯洪池，但工程完工沒多久，颱風還沒來就發生砌石護岸被沖破、自行車道路基掏空，造成民眾摔倒受傷，抨擊縣府工程品質太差。縣府建設處強調，損害範圍屬於局部，工程仍在保固期，將立即進行勘災及修復。

    縣府指還在保固期 將勘災、修復

    楊姓居民說，每天都到濕地散步，但自行車道損壞造成他慘遭「坑害」跌倒。居民說，十一日的熱帶低壓特報並不是颱風，光復鄉雨量也才一百多毫米，蓋好不久的工程就出包，質疑排水設計有問題，「花了那麼多公帑，經不起幾天雨，這叫水環境改善？」

    議長批花大錢 禁不起熱帶低壓降雨

    接獲投訴的縣議會議長張峻昨批評，經濟部水利署補助花蓮縣府實施「大華大全排水（芙登溪）水環境改善計畫」，中央補助加上地方自籌款計六千九百多萬元，工程號稱可降低洪氾風險、加速排水、打造馬太鞍濕地的自然棲地，但是區區熱帶低壓的降雨就致災，實在誇張。服務團隊到場發現，不僅自行車道雜草叢生，車道基底掏空陷落造成多處大坑洞，下方由縣府施作的分流堰口旁護堤砌石也崩塌，露出土堤及坑洞。

    張峻說，公共工程在規劃、執行與監督上層層漏洞，監工單位有無把關？要求縣府全面檢討，徹查設計、施工及監造流程，颱風季節將到，搶修刻不容緩，也請工程單位盡速放置交通錐，提醒民眾小心。

    縣府表示，水環境工程拆除四七一公尺水泥堤岸，在芙登溪以石塊堆砌分流堰，新設流水路並設置生態景觀滯洪池，並打造親水空間。設計初期就有環境審查機制，且以乾砌塊石工法保持土壤透水性，由於不是以水泥黏結，且工程完工不久，邊坡塊石尚未被植被根系抓牢，才會因雨造成局部土壤流失、步道下碎石回填區沉陷，已要求廠商盡速修復，並提出具體強化對策。

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