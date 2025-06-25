10歲方珩顧癌母 獲頒總統教育獎

宜蘭縣成功國小4年級方珩（右二）獲得總統教育獎，和哥哥方粲（左起）、媽媽方心媛及宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜合影。（記者王峻祺攝）

2025/06/25 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣成功國小四年級方珩是泰雅族人，喜歡芭蕾舞的她，同時也是柔道好手。去年一肩扛起家計的媽媽罹癌後，讓原本就困頓的家境雪上加霜；方珩不怨天尤人，除保持品學兼優，更陪伴媽媽努力抗癌，「媽媽需要我，我要變得更強壯」感動眾人，獲頒今年總統教育獎。

方珩五歲時父母離異，和哥哥方粲跟著媽媽方心媛生活，一家人靠著媽媽當廚工的微薄收入省吃儉用；去年媽媽罹癌辭去工作，生活陷入困境，僅靠低收入戶補助和政府房屋補助維生。

請繼續往下閱讀...

十歲方珩陪媽媽抗癌，也分擔家事，忙碌之餘更不忘參與公益，和關懷她的宜萱婦幼關懷協會持續巡迴義演，用歌聲和舞蹈回饋社會，不僅上網自學芭蕾舞，還專精柔道，即使手肘被撞破仍堅持完賽，奪得宜縣中小學運動會柔道賽小女組冠軍。

方珩期許自己未來能成為優秀的芭蕾舞老師，將愛與藝術分享給更多需要幫助的人。媽媽方心媛則說，感謝各界幫助及肯定，讓孩子在充滿愛的環境下長大，自己會一路支持他們朝舞蹈及柔道上圓夢。

總統教育獎預計七月四日在總統府頒獎，宜蘭縣除方珩得獎外，赴新北市瑞芳高工念書的林佳勳也獲獎；另陳瑋承、張函嘉、張祐銘等三人則獲得奮發向上獎，五人昨提前接受代理縣長林茂盛頒發獎狀及獎勵金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法