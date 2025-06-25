林後四林平地公園 玩水消暑勝地

林後四林的復刻二峰圳泌涼無比，在夏日總是吸引遊客來戲水。（記者陳彥廷攝）

2025/06/25 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農業部林業與自然保育署屏東分署在潮州林後四林平地森林公園內，復刻上游「二峰圳」設計出迷你二峰圳，可以下水玩耍，是夏天消暑勝地 ，屏東分署為迎接暑假旺季，針對遭破壞的陶偶及各式設施進行巡查，維護遊客安全。

日本人鳥居信平百餘多年前在林邊溪來義鄉河段打造地下伏流水系統「二峰圳」，後續屏東分署在下游的林後四林平地森林公園復刻了「迷你二峰圳」，圳道長約四百公尺，寬約一到二公尺，水淺且有遮蔭，夏日總會吸引大批遊客來消暑，去年全年逾三十八萬人次造訪。

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屏東分署在開園時委託藝術家打造童趣陶偶遍佈園區，圳道中段也有數尊陪玩水的陶偶，長年來風吹日曬難免有破壞，日前屏東分署才請藝術家修復，未料修好才沒幾天，又被學童擊打致陶偶損壞。屏東分署指出，為維護遊客安全，重要服務設施都有架設監視器，陶瓷藝術品提醒園區遊客用眼睛欣賞，不應觸碰任意破壞。

由於這次並非全面遭破壞，屏東分署是自行補土後上色，目前狀態良好，屏東分署說，暑假人多，目前加強各設施巡檢，但仍要請民眾進入園區務必發揮公德心。

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