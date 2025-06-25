屏市萬年、復興公園鴨鵝 縣府將減養

復興公園鴨鵝成群，引起環境髒亂。（記者葉永騫攝）

2025/06/25 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興公園、萬年公園因為民眾放養鴨子、土鵝，加上不當餵養，造成鴨鵝氾濫成災，造成環境髒亂，屏東縣政府工務處決定抓捕減養，僅留適當的鴨鵝數量，但也引起民眾的闗切，有人認為要抓捕，但也有人反對捕捉，各方看法不同。

屏東市復興公園、萬年公園三年前重修完成啟用，公園內設有滯洪池可以調節萬年溪的水位並且淨化水質，由於整個自然環境變好，當時還放養了二對的綠頭鴨，碧水綠樹配合鴨隻在水中優遊，讓民眾在公園散步運動相當的舒服。

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7月將抓捕送養 只留適當數量

後來發生綠頭鴨被野狗咬死事件，引發各界關注，有民眾更自主放養鴨子，希望來恢復原來自然生態，讓鴨子成為公園中的美景，但近來情況惡化，不少民眾把土鵝、番鴨等禽類放養到復興公園及萬年公園，造成鴨鵝為患，一百多隻鴨鵝造成沿湖步道到處都是鴨鵝糞便，公園髒亂不堪，運動民眾抱怨連連向縣府反映要求清理。

縣府工務處表示，復興公園及萬年公園的鴨子和土鵝都不是縣府放養，全是民眾私放，而且數量愈來愈多，現在預估數量復興公園約有一百二十隻以上，萬年公園則有五十隻以上，數量太多，將在七月進行抓捕及評估，將多餘的鴨鵝送養，不會宰殺，僅留一小部分鴨鵝在公園內，不過也有民眾希望縣府不要捉捕，認為看到成群鴨鵝相當舒壓，不過因禽類數量太多，對於環境有所影響，必須減養才行。

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