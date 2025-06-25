延長咖啡豆保存 屏東原鄉冷藏櫃啟用

冷藏櫃內部保持恆濕恆溫，可延長咖啡豆保存期限並穩定品質。（記者陳彥廷攝）

2025/06/25 05:30

保持恆溫及恆濕 抑制氧化 減少因儲存條件不佳流失風味

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東原鄉的咖啡品質好風味佳，但以往囿於冷藏保存設備不足，雖種出優質咖啡豆，卻在保存及烘焙後的階段功敗垂成，為提升品質，屏東縣原鄉咖啡聯盟主動規劃設備補助計畫並爭取縣議員支持，獲得屏縣府補助三十萬元經費建置冷藏櫃，昨天正式啟用，聯盟理事長莊德才強調，此舉將有助於提升整個屏東咖啡的產業價值。

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縣府補助30萬 可儲存1噸生豆

屏東縣首個咖啡冷藏設施經原鄉咖啡聯盟爭取，設置於主要產地泰武鄉的佳平村，昨天在屏縣府原民處長陳美鈴、泰武鄉長潘明福及縣議員林采穎等人共同揭牌後，兩包十公斤重的咖啡生豆也被送入冷藏櫃，屏東咖啡產業也正式邁入新的里程碑。

屏東現有約三百五十公頃咖啡園，集中在山區，並以「鐵皮卡」為大宗，莊德才說，屏東的鐵皮卡耐喝，咖啡農也都相當用心的種植及採收，但以往常見有咖啡農因儲存條件不佳，導致生豆品質下降，進而影響評分結果，甚至最後無法達到八十分的精品咖啡標準門檻，不僅咖啡農是血本無歸，對整體行銷及形象都造成影響及挑戰。

助增加咖啡農收益和整體行銷

莊德才指出，冷藏櫃約三坪空間可儲存一噸以上咖啡生豆，平均溫應會設置在十二度並保持恆濕，即可有效抑制咖啡豆氧化、吸濕與變質的問題，進而延長保存期限並穩定品質。

該聯盟前理事長、現任執行秘書張金山指出，過季豆的味道杯測師都能聞得出來，而保存不佳者不僅風味消失，甚至會產生俗稱的「臭噗味」，影響整體形象甚鉅。屏東的咖啡產季主要是每年九月到隔年二月，在豆子乾燥後送入冷藏櫃減緩風味的流失，長時間維持其風味與新鮮度。

陳美鈴表示，屏東的咖啡在豆子階段品質極佳，但會因為儲存過程出現極大差距，因此補助設置冷藏櫃，今年已委託國立屏東科技大學實質走入咖啡園與咖啡農、店家田調，並盤點各項數據及資源，盼支持咖啡農全力發展，創造屏東原鄉的咖啡盛況。

屏東首個咖啡冷藏櫃昨天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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