台東活水湖 暑假7到9月開放游泳

台東縣府在活水湖規劃出長寬仿標準泳池的「戲水區」，但深度有2.5公尺以上。（記者黃明堂攝）

2025/06/25 05:30

試辦長50、寬25公尺 標準泳池戲水區

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府以往禁止活水湖游泳，為了在開放與安全間達成平衡，特別規劃了長寬仿標準泳池的水域，委託業者經營戲水區，有六名救生員在岸邊待命。因水深仍達二．五公尺以上，十二歲以下孩童必須由成人陪同才能下水。

12歲以下 須成人陪同才能下水

台東縣長饒慶鈴昨天在活水湖畔宣布，今年暑假七月一日起至九月底，試辦在活水湖劃設戲水區，每日上午八點到下午五點免費開放民眾下水游泳，她強調，活水湖非一般游泳池，水溫較低且較深，一切以安全為最高原則。

請繼續往下閱讀...

一位曾在活水湖游過的男子說，這片水域相當大，下水的感覺就是「怎麼還游到不到岸」？水相當深，還有水草，很有恐懼感，不過，對於喜好游泳的人來說，喜愛的不得了！雖然現在規劃出標準泳池的長寬度，但一樣很深，一定要很小心。

水溫較低且較深 派駐6名救生員

饒慶鈴說，活水湖水深從二．五公尺到四公尺不等，水源為旁邊卑南溪水湧入，如遇漲潮則水深加大。縣府以往基於安全考量，僅限有正式申請並自行安排救生員戒護的民眾，才能進入水域活動。近年來不斷接獲民眾希望活水湖能更友善開放的建議，經過審慎評估規劃，已委託民間單位管理，暑假將試辦劃設一戲水區，派駐足夠的救生員在現場，藉由民間救生人力，兼顧民眾親水需求及水域安全的情況，讓民眾進入戲水區游泳，後續也將視執行成效研議定期開放可行性。

縣府農業處說明，初期規劃戲水區在活水湖起點處，長五十公尺、寬廿五公尺，提醒民眾務必衡量身體狀況，下水並請做好暖身運動。除游泳外，請穿著救生衣或攜帶浮具，十二歲以下孩童必須由至少一名成人親友陪伴，並遵守現場管理人員的安全指示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法