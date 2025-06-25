王功漁火節 推撿菸蒂換好禮

彰化縣府環保局在王功漁火節擴大舉辦蒐集菸蒂換好禮活動。（記者張聰秋攝）

2025/06/25 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府在去年王功漁火節吸引近五十萬人潮參與，但在熱鬧場面結束後，滿地菸蒂成了髒亂點；今年活動將在廿八日（週六）登場，為防止參與民眾亂丟菸蒂，縣府環保局首度推出「撿菸蒂換好禮」，祭出洗碗精、香皂等實用贈品，只要撿滿一百根菸蒂就能兌換，數量有限、送完為止，盼以實質獎勵改變亂丟習慣。

環保局指出，今年延續春節在溪州公園舉辦的撿菸蒂兌換活動，當時只要撿三十根就能換毛巾，獲得不少好評，這次提高門檻到一百根，是因應漁火節吸引大批民眾聚集在戶外空間，吸菸者預料也會增加，希望透過民眾撿拾動作與撿拾數量提高挑戰性，喚起更多人對亂丟菸蒂行為的關注。

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活動當天民眾只要現場實際撿拾一百根菸蒂，就能到環保局宣導攤位兌換洗碗精；另外也有環保知識問答小遊戲，答對即可獲得香皂。環保局準備二百瓶洗碗精、四百顆香皂供兌換。

環保局表示，許多民眾未意識到隨手丟下的菸蒂不僅製造環境髒亂，嚴重者還可能引發火災，因此透過這次大型活動人潮聚集高峰，展開行動宣導，希望讓更多人願意彎下腰、撿起菸蒂，也讓王功漁港在活動過後依然乾淨整潔。

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