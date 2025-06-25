員林「黃金帝國」拆除碎石砸人 議員促加強防護

彰化員林「黃金帝國」拆除工程，目前進行外圍鷹架架設工程。（民眾提供）

2025/06/25 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市的地標「黃金帝國大樓」正進行拆除，本月廿一日中午，一名機車騎士行經施工範圍時，有三塊碎石突從高處掉落，分別擊中該騎士的安全帽、左肩與機車後座，所幸人未受傷。縣議員曹嘉豪接獲通報，認為施工單位管理不周，要求縣府加強工地防護。

「黃金帝國」位於員林火車站正對面，高十四層，昔日為電影院與百貨綜合商場，在九二一地震後淪為危樓，荒廢二十多年，至今年五月才正式啟動拆除作業，目前進行外圍鷹架架設工程，卻傳出有民眾反映疑遭掉落的小石塊擊中安全帽、左肩與機車後座，由於周邊都是商家及市集，這次工安事件引起民眾關注。

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曹嘉豪指出，黃金帝國大樓拆除工程長達一年，然而大樓周邊車流大、人潮多，又有商家市集，施工風險高，呼籲縣府工務處一定要嚴格監督施工安全，除在周邊設置警示標誌外，也要安排人員在重要路口進行交通疏導。

曹嘉豪說，「雖然騎士幸運逃過一劫，但這種意外根本不該發生！」他也建議，民眾非必要請暫時改道，遠離施工區域。

縣府︰已要求廠商加強防護

縣府建設處表示，經查施工日誌，當天係施作正興街一側之施工架搭設及建築內部之支撐型鋼支撐作業，雖未能確認掉落物是該架設施工架所造成，惟為確保周邊安全，已要求施工廠商加強周邊防護措施。

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