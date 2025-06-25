東彰道路危駕多 5個月取締2306件

彰化警方聯手環保局及監理站在東彰道路執行聯合稽查。（警方提供）

2025/06/25 05:30

筆直寬闊 1月通車後成飆車熱點 噪音擾民 警方設12處移動式測速照相

〔記者湯世名／彰化報導〕全長逾二十八公里的「東彰道路」通車滿五個月，根據彰化縣警局統計，共移送公共危險罪一件、舉發違規超速五八七件、闖紅燈四八七件、違規改裝車體二十六件、使用註銷號牌十九件，以及不依標誌、標線、號誌行駛八四二件、其他違規三四五件，共計取締違規二三○六件。

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逾28公里 串聯中彰雲投生活圈

東彰道路從花壇鄉至二水鄉，經過多年分段施工，最後在今年一月底完工，可串聯台七十四甲線（東外環）、台七十六線（東西向快速道路漢寶草屯線）及台三線，北接國道三號快官交流道，南接國道三號中興、南雲及未來的林內交流道，達成「三十分鐘生活圈」的目標，讓台中、雲林、南投往來更便利。

但因該道路筆直且寬闊，使得駕駛人一不注意就會超速，根據彰化縣警局統計，五個月以來共移送公共危險罪一件、舉發違規超速五八七件、闖紅燈四八七件、違規改裝車體二十六件、使用註銷號牌十九件，以及不依標誌、標線、號誌行駛八四二件、其他違規三四五件，取締違規案件共計高達二三○六件。

48車半夜車聚 警開罰15件違規

此外，東彰道路也成為玩車族車聚新熱點，卻也為沿線居民帶來噪音，上月某天半夜有多達四十八輛汽車在東彰員林路段舉行車聚，部分車輛產生的噪音驚擾當地居民，警方據報查出共有十五輛車闖紅燈、遮蔽車牌，全部通知到案開罰，全案正蒐集危駕事證，朝公共危險罪偵辦。

為了維護行車安全，目前警方在多地點取締超速危駕行為，加強東彰路段速度管理，編排十二處移動式測速照相地點，全天候執行超速取締工作，以降低交通事故發生，並防制危險駕駛等案件發生。

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