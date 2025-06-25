車埕隧道音樂會 週六大提琴伴「美猴王」

日月潭車埕遊憩區6月28日將在台鐵集集支線隧道口舉辦音樂會，屆時有大提琴家張正傑與京劇大師朱陸豪共同演出。（記者劉濱銓攝）

2025/06/25 05:30

拉抬集集鐵道觀光 張正傑與朱陸豪將同台演出

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假將屆，日月潭風景區管理處為拉抬台鐵集集支線觀光旅遊，廿八日（週六）下午三點半，將在轄內車埕遊憩區舉辦隧道音樂會，屆時將在隧道口搭建舞台，並邀請大提琴家張正傑與京劇大師「美猴王」朱陸豪演出，透過音樂與戲曲的交會，激盪出中西藝術火花。

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西洋樂器揉合京劇 精彩可期

日管處表示，台鐵集集支線因隧道擴孔工程，火車只能行駛到名間鄉濁水站，之後的站點則透過客運接駁，為促進集集支線終點站車埕的旅遊人潮，經與台鐵公司協調，同意開放車埕鐵道的隧道口場域舉辦音樂會，並與藝術表演團體「弦外之音團」合作，規劃獨特的隧道音樂會。

此次不僅邀請大提琴家張正傑，搭配鋼琴家、男女高音舉辦車埕音樂會，甚至有京劇大師朱陸豪將以「美猴王」之姿登台，西洋樂器揉合京劇橋段，可望為活動掀起高潮。

可訪木構車站及鐵道展示館

日管處說，日月潭車埕遊憩區除了是集集支線終點站，也因四面環山、依山傍水，素有「山中小城」、「最後的秘密花園」美譽，車埕因昔日興盛的伐木業，以及重要鐵道運輸功能曾繁華一時，日式木造建築是當地特色，古色古香的木構車埕車站就是代表之一，區內還有鐵道觀光小學堂及鐵道展示館，可深度認識集集支線各站點特色。

遊客上午來到車埕，除可走訪車埕車站、老街散步逛街，欣賞昔日的火車車廂外，還能到優美的貯木池，以及重新整修的木展館參觀，並可至步道觀景台飽覽清澈水里溪與河階草地，下午三點半就能免費入場欣賞隧道音樂會，體驗截然不同的戶外音樂饗宴。

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