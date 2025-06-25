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    《疑車速過快》埔霧公路砂石車自撞 警加強攔查

    台14線埔霧公路砂石車疑似車速過快，過彎翻車連帶車頭也「翹孤輪」，警方以「單線雙向」進行交管。（仁愛警方提供）

    台14線埔霧公路砂石車疑似車速過快，過彎翻車連帶車頭也「翹孤輪」，警方以「單線雙向」進行交管。（仁愛警方提供）

    2025/06/25 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十四線南投埔里鎮往來仁愛鄉路段，昨上午一輛砂石車下山時，疑似因車速過快，導致行經彎道失控自撞，不僅車斗側翻撞進對向車道，連車頭也「翹孤輪」，所幸未有人員受傷。警方表示，將加強測速取締與攔查，防止類似事故發生。

    台十四線埔霧公路是連接埔里、仁愛的主要道路，當地除有霧社水庫清淤及塔羅灣溪的疏濬作業，還有其他地區的營建工程，往來砂石車相當多，容易造成道路砂石滲漏，甚至有些司機為搶快不惜逼車，警方為此也都有進行攔查，防止砂石車影響交通安全。

    仁愛警方指出，事故路段是一處大轉彎，砂石車行經下坡疑因車速過快，導致車斗失控翻到對向車道，連帶車頭也在路上翹成「翹孤輪」，所幸未造成人員受傷，統計今年台十四線、台十四甲線，因砂石車、大貨車肇生的事故，共有四件（A2）人員受傷，以及六件（A3）車損車禍。

    警方說，肇事司機並未酒駕，惟當時事故車輛占據一個車道阻礙交通，現場進行「單線雙向」交管，約下午三點排除後才恢復正常通行，後續將加強測速取締與攔查，防止類似事故發生。

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